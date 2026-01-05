Oyuncu Doğukan Güngör'ün de aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, oyuncu Doğukan Güngör’ün de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, toplam 26 şüpheli hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ve “fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 23’ü yakalanırken, bir kişinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, iki kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Dört ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda Doğukan Güngör’ün yanı sıra sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Bebek Hotel Genel Müdürü Arif Altunbulak, Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım ve iş insanı Koray Beşli’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmalarında son haftalarda medya, sanat ve iş dünyasından birçok isim hakkında işlem yapıldı. Bazı şüpheliler, ifade işlemleri ve alınan test örneklerinin ardından serbest bırakılırken, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklandı.

18 Aralık’ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmış, alınan kan ve saç örneklerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel de ifade verdikten sonra serbest kaldı. Şeyma Subaşı ise hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle ABD dönüşü gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararlarının sürdüğü, soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmak suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Soruşturma kapsamında daha önce spor, medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı. Bazı şüpheliler, ifade ve test sonuçlarının ardından serbest bırakıldı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de aralarında bulunduğu bazı isimler ise tutuklandı.

Soruşturmayla ilgili adli süreç devam ediyor.

