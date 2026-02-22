Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Oyuncu Ali Tutal, geçtiğimiz yıl yaşadığı kalp krizinin ardından sağlığına kavuşmuş ancak 26 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirmişti.
Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti.
Ali Tutal kimdir?
Tutal için 24 Şubat Salı günü saat 11.00’de Atlas Sineması’nda bir anma töreni düzenlenecek. Cenazesi aynı gün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.
DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Tutal'ın ölümünü "Saygı ve sevgiyle anacağız." sözleriyle duyurdu.
Kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sinema ve dizi oyuncusu arkadaşımız Ali Tutal, vefat etmiştir.— Sine-Sen・Sinema Emekçileri Sendikası (@DiskSine) February 22, 2026
Saygı ve sevgiyle anacağız. pic.twitter.com/SfeKxQjZzM
Avukat Eren Keskin de Tutal'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Çok iyi bir sinemacı ve iyi bir insandı. Avukatlığımın ilk yıllarında sevgili Av Medet Serhat abinin en yakın arkadaşlarından biri olarak tanıdım. Hep bekliyordu mutlu olmayı. Son konuşmamızda aklı Rojava’da idi. Devri daim olsun 🙏 #alitutal https://t.co/xt2I7EeV3x— Eren Keskin (@KeskinEren1) February 22, 2026
(NÖ)