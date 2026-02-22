ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 22.02.2026 15:32 22 Şubat 2026 15:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.02.2026 18:00 22 Şubat 2026 18:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

Oyuncu Ali Tutal, geçtiğimiz yıl yaşadığı kalp krizinin ardından sağlığına kavuşmuş ancak 26 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirmişti.

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti.

Ali Tutal kimdir?
Tutal için 24 Şubat Salı günü saat 11.00’de Atlas Sineması’nda bir anma töreni düzenlenecek. Cenazesi aynı gün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Tutal'ın ölümünü "Saygı ve sevgiyle anacağız." sözleriyle duyurdu.

Avukat Eren Keskin de Tutal'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
sine sen tiyatro sinema Zincirlikuyu
