Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Oyuncu Ali Tutal, geçtiğimiz yıl yaşadığı kalp krizinin ardından sağlığına kavuşmuş ancak 26 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirmişti.

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti.

Tutal için 24 Şubat Salı günü saat 11.00’de Atlas Sineması’nda bir anma töreni düzenlenecek. Cenazesi aynı gün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Tutal'ın ölümünü "Saygı ve sevgiyle anacağız." sözleriyle duyurdu.

Avukat Eren Keskin de Tutal'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çok iyi bir sinemacı ve iyi bir insandı. Avukatlığımın ilk yıllarında sevgili Av Medet Serhat abinin en yakın arkadaşlarından biri olarak tanıdım. Hep bekliyordu mutlu olmayı. Son konuşmamızda aklı Rojava’da idi. Devri daim olsun 🙏 #alitutal https://t.co/xt2I7EeV3x