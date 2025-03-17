Oyun Laboratuvarı, yeni yapımı Übüleşme ile seyirci karşısında

Prömiyerini 11 Mart Salı günü Eskişehir’de F/Stop Salon’da yapan Übüleşme, Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Alfred Jarry’nin kült eseri “Kral Übü”’den yola çıkan bu uyarlama, ofansif mizahı, grotesk estetiği ve Balkan geleneğinden esinlenen ritüelleri bir araya getirerek tek tipleşmenin ve korku kültürünün yarattığı evreni sahneye taşıyor.

Fatih Pazvantoğlu’nun uyarlayıp yönettiği, Fransızcadan çevirisini Hazal Çevik’in yaptığı oyun, Balkan ritüeli Koleda’yı (Bocuk Gecesi) merkeze alarak korkunun ontolojisini sorguluyor. Übüleşme, grotesk performansları, sert ve çarpıcı mizah anlayışıyla seyirciyi hem rahatsız eden hem de güldüren bir deneyim sunuyor.

Oyun Laboratuvarı; alanında farklı düşünen oyuncular , tasarımcılar ve yönetmenlerden oluşan ekibiyle çağdaş dünya insanına farklı anlatım biçimleri sunan, süreç içinde seyircisiyle birlikte öğrenerek araştırma çalışmalarını yürüten, sınırların dışında ve kolektif bir tiyatro olmayı hedeflemektedir.

Arzu Turan, Ezgi Uzşen ve Nazan Yerli’nin oynadığı bu absürt dünyayı merak edenler için Übüleşme, sezonun en farklı deneyimlerinden biri olmaya aday.

Oyunu nerede ne zaman izleyebilirsiniz? 📍 16 Mart Pazar – Aralık Sahne, Çankaya, Ankara 📍 18 Mart Salı – Taksim Ara Sahne, Beyoğlu, İstanbul 📍 24 Mart Pazartesi – Avlu Sanat Performans, Eskişehir Süre: Tek perde, 55 dakika

Oyunun Künyesi 📜 Yazan: Alfred Jarry Çeviren: Hazal Çevik Uyarlayan & Yöneten: Fatih Pazvantoğlu Grotesk Eğitmeni: Yasin Yürekli Oyuncular: Arzu Turan, Nazan Yerli, Ezgi Uzşen Reji Asistanları: Pınar İdil Sever, Nilüfer Arat, Onat Uğantaş Görsel Tasarım: Doğa Can Ertürk Video Tasarım & Fotoğraf: Onat Uğantaş Video Uygulama: Berkcan Uzun Kostüm: Zeynep Kayamaz

(EMK)