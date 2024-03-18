Oyların yüzde 88'ini alan Putin altı yıl daha Rusya'nın başında

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Pazartesi sabahı itibarıyla Pazar günü gerçekleşen genel seçimlerde yüzde 95,04'ünün sayımı tamamlanan oyların yüzde 87,32'sinin Vladimir Putin tarafından kazanıldığını açıkladı.

Erdoğan kutladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının belirmesinin ardından Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya devlet başkanını kutladı ve Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Batı'dan eleştiriler, Doğu'dan tebrikler

Almanya Dışişleri Bakanlığı ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya seçimlerini "sözde seçim" olarak değerlendirdiler. Almanya Dışişleri Bakanlığı “Rusya'daki sözde seçim ne özgür ne de adildir, sonuç kimseyi şaşırtmayacaktır." dedi ve ayrıca "Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında yapılan ‘seçimler’[in] hükümsüz ve uluslararası hukukun bir başka ihlali [olduğunu]" dile getirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da "Putin'in yeniden seçilmesi[nin] sivil toplum üzerindeki baskı ortamında gerçekleştiği[ni] ve özgür ve demokratik bir seçim için gerekli koşullara uyulmadığı[nı]" belirtti.

Avrupa Birliği Rusya'daki seçimlerin "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı saldırı savaşıyla daha da kötüleşen" son derece kısıtlı bir ortamda gerçekleştiğini duyurdu. AB, Rus yetkililerin seçimlere uluslararası gözlemcileri davet etmeme kararından üzüntü duyduğunu açıkladı.

Azerbaycan, Çin, Kuzey Kore'den övgüler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin'i telefonla arayarak seçimde elde ettiği zafer nedeniyle kutladı ve başarılar diledi. Putin de tebrikleri dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Rusya'nın en yakın müttefiklerinden Çin devlet medyasında yer alan haberlerde Şi Cinping'in Putin'i kutladığı belirtilirken, "Sizin tekrar seçilmeniz Rus halkının size destek verdiğini gerçek bir kanıtıdır. Liderliğinizde Rusya'nın gelişim ve inşaat alanlarında yeni çıtaları atlayacağına inanıyorum" dediği belirtildi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, devlet başkanı Kim Jong-un'un Putin'e kutlama mektubu gönderdiğini duyurdu.

Kremlin: "Olağanüstü"

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve müttefiklerinin seçimlerin meşruluğu ve sonuçlarına ilişkin olarak ileri sürdükleri kuşkuları reddederek "Bu, Başkan Putin için gerçekten olağanüstü bir sonuç." dedi.

Peskov, Beyaz Saray sözcüsü John Kirby'nin Rusya seçimlerinin "ne özgür ne de adil" olduğunu dile getirdiği açıklamalarına göndermede bulunarak, "Onlardan başka bir şey beklemiyorduk." dedi.

Rusya tarihinde en yüksek katılım

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ela Pamfilova, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 112,3 milyon kayıtlı seçmenin 87,1 milyonunun katıldığını açıkladı.

1991'den bu yana yapılan çok partili seçimler tarihinin en yüksek oranı olan yüzde 77'nin aşıldığını belirten Pamfilova "benzeri görülmemiş bir rekor kırıldı." dedi.

1999-2000 yıllarında başbakanlık ve vekil başkanlık görevlerini yürüten Putin, 2000’den bu yana beş kez başkan, bir kez de başbakan olarak seçildi: 2000-2004: İlk başkanlık dönemi

İlk başkanlık dönemi 2004-2008: İkinci başkanlık dönemi

İkinci başkanlık dönemi 2008-2012: İkinci başbakanlık

İkinci başbakanlık 2012-2018: Üçüncü başkanlık dönemi

Üçüncü başkanlık dönemi 2018-2024: Dördüncü başkanlık dönemi

Dördüncü başkanlık dönemi 2024-2030: Beşinci başkanlık dönemi

"Putin: Ukrayna'ya asker göndermeyin"

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından düzenlediği basın toplantısında Putin, Batıyı Ukrayna'ya birlik konuşlandırmaktan uzak durması için yeniden uyardı. Rusya ve NATO'nun dünyayı III. Dünya Savaşı'ndan "bir adım geri" çekmeleri gerektiğini vurguladı.

Kiev ile barış görüşmeleri konusuna da değinen Putin Rusya'nın müzakerelere açık olmaya devam etmekle birlikte Ukrayna'nın yeniden silahlanmasına kapı açacak bir silah bırakışmasına da hevesli olmadıklarını belirtti.

Putin uluslararası siyasi konular bağlamında Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin gayet iyi seyrettiğini vurguladı.

Rusya ve Çin için "Çok istikrarlılar, birbirlerini tamamlıyorlar. En önemli şey devlet çıkarlarının örtüşmesi. Bu, uluslararası ilişkiler alanındaki ortak sorunların çözümü için çok iyi bir hava yaratıyor." diyen Putin ikili iş birliğinin önümüzdeki yıllarda güçlenecek süreceğinden emin olduğunu dile getirdi.

"Çin büyük bir hızla, hızlı bir tempoda ve kendinden emin bir şekilde gelişiyor. Daha önemlisi Çin ekonomisinin yapısının inovasyona, ekonomiyi daha yenilikçi kılmaya doğru değişmesidir. Biz de aynısını Rusya'da yapmaya çalışıyoruz. Rusya'da da tamamen aynı görevlerle karşı karşıyayız." dedi.

(AEK)