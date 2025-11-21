Oylama yapıldı: Komisyon İmralı'ya gidiyor

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı ziyaretinin kararlaştırılacağı toplantı öncesi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki siyasi partilerin koordinatörleriyle bir araya geldi.

Meclis'te yapılan toplantıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP Grup Başkanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

AKP'li Abdullah Güler, İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi. DEM Parti ise adaya gidecek milletvekilini Gülistan Kılıç Koçyiğit olarak belirledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Açık oylama yapılmalı. MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.

Komisyon'daki İmralı oylamasının; kapalı yapılması için oy verenler AKP, MHP, Yeni Yol Grubu, DEM Parti oldu. Açık yapılması için oy verenler CHP, TİP, Emek Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti olarak sıralandı.

CHP, oturumun kapalı yapılmasını kabul etmeyeceğini belirterek toplantıdan çıktı. Komisyon'un CHP'li üyeleri Meclis'te basın açıklaması yaptı. CHP adına konuşan Murat Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantı milletin gözü önünde açıkça yapılmalıydı. Biz yıllardır Kürt sorunu diyebilen ve bunun Meclis zemininde anasayasal, eşit vatandaşlıkla çözüleceğini söyleyen partisiyiz. Tarihsel tutarlılık içinde Kürt meselesinin demokraitik çözümünü savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de barış için atılacak samimi adımların destekçisiyiz. Milletten bişey saklamadan bu sorunun çözülmesi fikrine sadığız. Sorumluluğumuz gereği komisyonda olacağız. Ancak kayyım uygulamaları sürmektedir, siyasi tutsaklıklar sona ermemiştir ve demokrasimiz darbeci kuşatma altındadır.

Tüm meselenin İmralı'ya gidip gitmemeye sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur. Devlet yetkilileri ve milletvekilleri zaten gidip gelmektedir. Ancak sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine daha kolay, katılımcı teknolojik bir yöntem uygulanabilir. Bu görüşümüzü ilettik. İmralı adasına gidecek komisyona bu haliyle üye vermeyeceğiz. Biz bugüne kadar büyük bir cesaret ve açıklıkla komisyonda yer aldık ve almaya devam edeceğiz."