Silivri’de tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 19 gün tutuklu kaldıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilmesine tepki gösterdi. 18 aydır cezaevinde olduğunu hatırlatan Tekin, “Fatma Betül Sayan Kaya’ya uygulanan adaleti istiyorum” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendi tutukluluğuyla eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın tahliyesi arasındaki farka dikkat çekti.

Üç çocuk annesi olduğunu ve 35 yıllık avukatlık geçmişi bulunduğunu belirten Tekin, bir yıl belediye başkanlığı yaptığını, 18 aydır ise cezaevinde tutulduğunu söyledi.

Hakkında suç unsuru oluşturacak bir delil ya da kamu zararı iddiası bulunmadığını belirten Tekin, şöyle dedi:

“Ben üç çocuk sahibi bir anneyim. 35 yıllık avukatım, 1 yıl belediye başkanlığı yaptım, 18 aydır hapis yatıyorum. Suçum yok, delil yok, kamu zararı iddiası yok, suç iddiası olan kişilerle temasım yok. Buna rağmen tutukluluğum devam ediyor. İddiaların hepsinden suçlu bulunsaydım bile yattığım süre göz önünde bulundurulup kapalı cezaevinden salınmam gerekirdi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu tip bir mağduriyet yaşatılan ilk kişiyim. Benden ne isteniyor? Çocuklarıma ve memleketime kavuşmak için ne yapmalıyım?”

Fatma Betül Sayan Kaya 19 gün sonra tahliye edildi

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşinin borsa işlemlerinden milyarlarca liralık kazanç elde ettiği iddialarının gündeme geldiği fon vurgunu soruşturması kapsamında 5 Kasım’da tutuklanmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de istifa eden Kaya, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Kaya, 19 günlük tutukluluğun ardından 24 Kasım’da ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

(EMK)