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KADIN
Yayın Tarihi: 5 Mart 2025 10:33
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2025 10:37
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Oy ve Ötesi'nden kadınların siyasetteki katılımını ve etkinliğini artırma projesi

2023 genel seçimlerinde, TBMM'deki kadın milletvekili oranı %19,9, şehir ve ilçe belediye başkan adaylarının ise yalnızca %11,5'i kadındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Oy ve Ötesi'nden kadınların siyasetteki katılımını ve etkinliğini artırma projesi
Fotoğraf: Canva

Oy ve Ötesi Derneği, "Kadınların Siyasetteki Katılımını ve Etkinliğini Artırma" projesini başarıyla tamamladı.

Kasım 2024 - Mart 2025 tarihleri arasında sekiz şehirde gerçekleştirilen çalıştaylar ve sosyal medya kampanyaları ile kadınların siyasi partilerde daha aktif rol alabilmesi için farkındalık yaratıldı ve somut adımlar atıldı.
 
Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için faaliyet gösteren ve kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplam 11 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği, Kanada Yerel Girişimler Fonu (The Canada Fund for Local Initiatives - CFLI) desteği ile hayata geçirdiği "Kadınların Siyasetteki Katılımını ve Etkinliğini Artırma" projesini başarıyla tamamladı.
 
Projenin son etkinliği, 2 Mart Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, projenin genel değerlendirilmesi yapılırken, kadınların siyasetteki temsiliyetinin artması için atılacak yeni adımlar tartışıldı.
 
8 ilde yoğun katılım

Proje kapsamında Ankara, Antep, Samsun, Adana, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen çalıştaylara toplamda 500'ü aşkın katılımcı ilgi gösterdi.

Projeye duyulan ihtiyacı ortaya koyan veriler çarpıcı. 2023 genel seçimlerinde, TBMM'deki kadın milletvekili oranı %19,9, şehir ve ilçe belediye başkan adaylarının ise yalnızca %11,5'i kadındı.

81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı bulunurken, 973 ilçe ve beldede 70 kadın belediye başkanı göreve geldi. Kadın muhtar sayısı ise 2019'a göre iki katı artarak 2.150'ye yükselmiş olsa da toplam muhtarlar içindeki oranı sadece %4.
 
Proje, kadınların siyasi partilerde daha aktif roller almasını desteklemek amacıyla tanıtım günleri ve etkinlikler düzenledi. Oy ve Ötesi'nin akademik ve iş bağlantıları kullanılarak, siyasete girmeyi düşünen kadınlara bilgi ve destek sunuldu. Proje boyunca farkındalık oluşturulmasının yanı sıra, katılımcıların yerel düzeyde siyasi partilere erişimi ve temsiliyetinin artması hedeflendi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadının siyasete katılımı kadının siyasette eşit temsili
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