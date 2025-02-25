"OY'una Geldik"e gösterim yasağı

Kazım Öz'ün yönettiği, Ovacık'ta çekilen "Oy'una Geldik" filminin gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yasaklandı.

Öz'ün 18 Şubat'ta gösterime girmesi planlanan filminin piyasaya çıkması "eser işletme belgesi"nin verilmesinin ertelenmesi nedeniyle geciktirilmiş, yönetmen bu savsaklamayı eleştirmişti.

Kazım Öz’ün son filmi ‘OY’una Geldik’e Bakanlık ve polis engeli

Bakanlık, yasaklama kararını 25 Şubat tarihli bir yazıyla "5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun"un 4. maddesi uyarınca yaptığını duyurdu.

Bakanlık yazısında "İlgili film, 24.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu toplantısında Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda değerlendirilmiş olup filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulması, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 7 nci maddesinin 1inci fıkrası gereğince, oybirliği ile uygun bulunmamıştır." dedi.

Gerekçe: 18 + zorunluluğu Söz konusu kanun maddesi şöyle: Madde 7- (Değişik: 18/1/2019-7163/3 md.) Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılır. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz. Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri; festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak 18+ yaş işareti ile gösterilir. Daha önce Bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilir. Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak olan filmlerin taşımaları gereken işaret ve ibarelerin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunludur.

Kazım Öz: "İktidar bir komedi filmini yasaklayarak alnına kara leke sürdü"

Yönetmen Kazım Öz, filmin yasaklanmasına tepki gösterdi. Hukuki yollara başvuracağını belirten yönetmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın bir komedi filmini yasaklayarak "kendi tarihine kara leke" sürdüğünü söyledi.

OY’una Geldik filmimizin vizyonu maalesef yasaklandı.İktidar 21.yüzyılda bir komedi filmini yasaklayarak kendi tarihine bir kara leke daha sürdü.Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak için hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağız. #oyunageldikfilmi pic.twitter.com/DdHL8wqKAp — kazim öz (@oz_kazim) February 25, 2025

Film hakkında Yönetmen Kazım Öz, filmin gösterime girmesi beklenen 21 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Sinema Genel Müdürlüğünün "eser işletme belgesi"ni kendilerine iletmediğini açıklamıştı. Öz 8 Ocak’ta gösterim için başvuruda bulundukları filmin kurul toplantısının 18 Şubat'ta yapıldığını ve alt kurul karar veremediği için üst kurula havale etttiğini belirtmiş ancak "galası 19 Şubat’ta yapılan" filmin 28 Şubat'ta vizyona girmesini beklediklerini açıklamıştı. Kazım Öz bir stüdyo çalışmasında "OY’una Geldik" filmi üzerine yönetmenin verdiği bilgiye göre, çekimler Dersim'in Ovacık ilçesinde yapıldı. Yapımcıların, gelirlerinin "önemli bir kısmının Munzur’un ve hayvanların korunması"na aktarılacağını belirttikleri filmin başrolünde İlyas Salman oynuyor. Oyuncu kadrosunda Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rugeş Kırıcı ve Ulaş Kaya yer alıyor. Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Ovacıklıların da filmde rol aldıkları açıklandı. Filmin öyküsü, yasaklanmasına gerekçe gösterilen "18+ zorunluluğu" iddiasını destekleyen herhangi bir bağlam sunmuyor. Bir "iktidar partisi adayı"nın belediye başkanlığını kazanmasıyla başlayan "rant kavgası" öyküsü üzerine kurulmuş olması, "OY'una Geldik"in yasaklanması açısından "yeni Türkiye"de "hayatın olağan akışı"na daha uygun düşüyor.

(AEK)