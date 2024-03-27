Oy kullanmadan önce oylamayla ilgili bilinmesi gerekenler ve seçim yasakları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy sayımıyla ilgili kurallar ve yöntemlerle ilgili açıklama yaptı. Oyların geçerli sayılacağı ve sayılmayacağı olası durumları tanımladı.

Hangi oy pusulaları geçersiz sayılacak?

▶ Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan,

▶ Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış,

▶ Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış ,

▶ Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılmış,

▶ Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş,

▶ Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış

▶ "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış,

▶ Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş,

▶ Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları geçersiz sayılacak.

▶ Kullanılan bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz kılmayacak.

Oy pusulaları hangi durumlarda

geçerliliğini koruyacak ?

▶ Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması,

▶ Herhangi bir şekilde pusula lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması,

▶ Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi,

▶ Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması,

▶ Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması durumunda pusulalar geçerli sayılacak.

▶ Zarftan çıkan oy pusulalarından bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Seçim yasakları

298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü başka günlerde serbest olan kimi konular yasak kapsamında olacak. Yasaya göre bu yasaklar şunlar:



▶ Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içki içilmesi yasak olacak.



▶ Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek servisi yapılabilecek.



▶ Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.



▶ Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

▶ Oy kullanma günü düğün, nişan ve benzeri tören ve eğlenceler 18:00'dan sonra düzenlenebilecek.

(AEK)