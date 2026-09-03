ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 00:59 3 Eylül 2026 00:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 07:35 3 Eylül 2026 07:35
Okuma Okuma:  3 dakika

Oy kullanacak 2 meclis üyesi gözaltına alındı; Valilik "Üsküdar Belediye Meclisi toplansın, Başkanvekili seçsin" dedi

Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimini kaybeden AKP'nin itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi seçimin yenilenmesine karar verdi. Emniyet, 2 CHP'li üyeyi gözaltına aldı ve İstanbul Valiliği 4 günlük gözaltı süresi içinde seçimin yapılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Oy kullanacak 2 meclis üyesi gözaltına alındı; Valilik "Üsküdar Belediye Meclisi toplansın, Başkanvekili seçsin" dedi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş/ Fotoğraf: Aposto
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın temmuz sonunda tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan başkanvekilliği seçiminde CHP'li Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda seçilmişti. AKP'nin itirazı üzerine İdare Mahkemesi bu kararın yürütmesini durdurdu ve seçimin yenilenmesine karar verdi. 2 Eylül'de iki belediye başkan yardımcısının gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, yeni başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Yeni Parti Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Balyalı, meclis üyelerinin gözaltında olduğu sırada seçim yapılmasını eleştirerek yargının siyasallaştığını savundu. Muhalefet seçimin siyasi dengeyi etkileyeceğini öne sürerken, iktidar soruşturmanın adli süreç kapsamında yürütüldüğünü belirtiyor.

İBB eski CHP Grup Sözcüsü ve Yeni Parti Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Balyalı, İstanbul Valiliği'nin "Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 05 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğüne" ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından eleştirdi.

"Yargı sonuna kadar siyasidir"

Balyalı, eleştirisinde seçimlerin yargı, idare ve emniyetin eşgüdüm halinde yürüttükleri baskı altında gerçekleştirileceğini dile getirdi.

▶︎ Üsküdar Belediyesinin iptal edilen Başkan Vekilliği seçimi sonrasında yaşanan gelişmeler şunlar;

▶︎ Önce Belediye Başkan Vekilliği 3. Turunda AKP’ye oy veren 2 CHP’li Meclis Üyesi partilerinden istifa ettirildi.

▶︎ Bugün 4 Belediye Meclis Üyemiz ifadeye çağrıldı. 2 Belediye Meclis üyemiz gözaltına alındı ve 4 gün gözaltında kalacaklar.

▶︎ Belediye Meclis Üyelerimizin gözaltına alınmasından bir kaç saat sonra İstanbul Valiliği yeni Belediye Başkan Vekilliği seçim tarihini belirledi.

▶︎ Bu şartlarda Belediye Başkan Vekilliği seçimi, Belediye Meclis Üyelerimiz gözaltındayken 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

▶︎ Ne diyorlardı “Türkiye’de yargı bağımsızdır” değil mi?

▶︎Türkiye’de yargı bağımsız filan değil aksine sonuna kadar “siyasidir”

Arka plan | Üsküdar'da kriz buraya nasıl geldi? 

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyedeki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında temmuz sonunda tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
1 Ağustos 2026

Bunun üzerine İstanbul Valiliği, Belediye Kanunu uyarınca belediye meclisini yeni bir başkanvekili seçmek üzere topladı. 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. İlk iki turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda AKP adayının oylarının beklenmedik biçimde artması ve bazı oyların geçersiz sayılması mecliste tartışmalara yol açtı. Dördüncü turda ise Çetinkaya 22 oyla belediye başkanvekili seçildi.

Üsküdar Belediyesi'nde seçim: Dedetaş'ın vekili CHP'li Çetinkaya oldu
Üsküdar Belediyesi'nde seçim: Dedetaş'ın vekili CHP'li Çetinkaya oldu
5 Ağustos 2026

AKP, seçimde bazı oyların geçersiz sayıldığı gerekçesiyle sonucu yargıya taşıdı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçim kararının yürütmesini durdurdu. Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı itiraz da Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilince, başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin önü açıldı.

Bu süreçte CHP içinde de tartışma yaşandı. Parti yöneticileri, üçüncü turda AKP adayına oy verdiğini öne sürdükleri iki meclis üyesinin partiden istifa ettirildiğini açıkladı. Ancak bu iddia, tarafların açıklamaları dışında bağımsız kaynaklarca ayrıntılarıyla doğrulanmış değil.

Yeni seçim hazırlıkları sürerken soruşturmada ikinci bir dalga yaşandı. 2 Eylül’de Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı; Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği de kısa süre sonra yeni başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Muhalefet, seçimin belediye meclis üyelerinin bir bölümünün gözaltında bulunduğu sırada yapılacak olmasına tepki gösteriyor ve bunun meclisteki siyasi dengeyi etkileyebileceğini savunuyor. İktidar cephesi ise soruşturmanın tamamen adli süreç kapsamında yürütüldüğünü ve seçim takviminin yasal prosedüre göre belirlendiğini belirtiyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş belediye meclisi Belediye Başkan Vekili Bölge İdare Mahkemesi İstanbul Valiliği
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git