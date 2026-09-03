Oy kullanacak 2 meclis üyesi gözaltına alındı; Valilik "Üsküdar Belediye Meclisi toplansın, Başkanvekili seçsin" dedi

İBB eski CHP Grup Sözcüsü ve Yeni Parti Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Balyalı, İstanbul Valiliği'nin "Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 05 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğüne" ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından eleştirdi.

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyedeki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında temmuz sonunda tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

Bunun üzerine İstanbul Valiliği, Belediye Kanunu uyarınca belediye meclisini yeni bir başkanvekili seçmek üzere topladı. 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. İlk iki turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda AKP adayının oylarının beklenmedik biçimde artması ve bazı oyların geçersiz sayılması mecliste tartışmalara yol açtı. Dördüncü turda ise Çetinkaya 22 oyla belediye başkanvekili seçildi.

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AKP, seçimde bazı oyların geçersiz sayıldığı gerekçesiyle sonucu yargıya taşıdı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçim kararının yürütmesini durdurdu. Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı itiraz da Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilince, başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin önü açıldı.

Bu süreçte CHP içinde de tartışma yaşandı. Parti yöneticileri, üçüncü turda AKP adayına oy verdiğini öne sürdükleri iki meclis üyesinin partiden istifa ettirildiğini açıkladı. Ancak bu iddia, tarafların açıklamaları dışında bağımsız kaynaklarca ayrıntılarıyla doğrulanmış değil.

Yeni seçim hazırlıkları sürerken soruşturmada ikinci bir dalga yaşandı. 2 Eylül’de Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı; Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği de kısa süre sonra yeni başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Muhalefet, seçimin belediye meclis üyelerinin bir bölümünün gözaltında bulunduğu sırada yapılacak olmasına tepki gösteriyor ve bunun meclisteki siyasi dengeyi etkileyebileceğini savunuyor. İktidar cephesi ise soruşturmanın tamamen adli süreç kapsamında yürütüldüğünü ve seçim takviminin yasal prosedüre göre belirlendiğini belirtiyor.