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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 13:40
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 14:36
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Övül ve Mustafa Avkıran Ekim ayında iki oyunla İstanbul’da

"NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da Var” 30 Ekim akşamı Duru Tiyatro - Watergarden Performans Sahnesi’nde, ‘ashura’ oyunu ise 31 Ekim akşamı DasDas’ta izleyiciyle buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/ovul-ve-mustafa-avkiran-ekim-ayinda-iki-oyunla-istanbulda.jpg

Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın yönetmenliğini üstlendikleri iki oyun Ekim ayında İstanbullu izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Berlin’de prömiyerini yapan ‘NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da Var’ oyunu İstanbul’da ilk kez sahnelenirken, ‘ashura’ oyunu ise yıllardan sonra doğdu topraklara geri dönüyor.

ÖVÜL-MUSTAFA AVKIRAN'DAN
'NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da Var' prömiyeri Berlin'de
22 Eylül 2022

“NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da Var” 30 Ekim akşamı Duru Tiyatro - Watergarden Performans Sahnesi’nde Türkiye prömiyerini yapacak. 2004 yılında 14.Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde ilk kez oynanan, 2013 yılına kadar yurtiçi ve yurtdışında festivallerde sahnelenen ‘ashura’ oyunu ise 31 Ekim akşamı DasDas’ta tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

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11 Temmuz 2018

NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da Var”, doksanlı yılların sonunda ırkçı eylemlerine başlayan ve 2000 yılı itibarıyla on bir yıl boyunca Almanya’nın farklı yerlerinde cinayetler işleyen, bombalı saldırılar düzenleyen “NSU üçlüsünün” eylemleri üzerinden kurumsal ırkçılığa ve ayrımcılığa ayna tutuyor. Tuğsal Moğul’un yazdığı Övül&Mustafa Avkıran’ın sahnelediği ve Saliha Kerkhoff’un dramaturgisini üstlendiği oyunda, Freya Kreutzkam, Lukas David Schmidt, Jonas Broxtermann oyuncu olarak yer alıyor. Oyun Türkçe altyazı ile oynanacak.

Adı insanlık tarihi kadar eski ‘ashura’ ise yüzlerce yıldır, Anadolu toprakları üzerinde “homojen” bir toplum yaratma adına oradan oraya savrulan, zorunlu olarak göç ettirilen insanları, sürgüne zorlanan mültecilerin göç yollarını, göç yollarında 12 dilde söylenen şarkılarla anlatıyor. (AÖ)

tiyatro Övül Avkıran Mustafa Avkıran
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