Övül ve Mustafa Avkıran Ekim ayında iki oyunla İstanbul’da

Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın yönetmenliğini üstlendikleri iki oyun Ekim ayında İstanbullu izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Berlin’de prömiyerini yapan ‘NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da Var’ oyunu İstanbul’da ilk kez sahnelenirken, ‘ashura’ oyunu ise yıllardan sonra doğdu topraklara geri dönüyor.

ÖVÜL-MUSTAFA AVKIRAN'DAN 'NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da Var' prömiyeri Berlin'de

“NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da Var” 30 Ekim akşamı Duru Tiyatro - Watergarden Performans Sahnesi’nde Türkiye prömiyerini yapacak. 2004 yılında 14.Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde ilk kez oynanan, 2013 yılına kadar yurtiçi ve yurtdışında festivallerde sahnelenen ‘ashura’ oyunu ise 31 Ekim akşamı DasDas’ta tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

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“NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da Var”, doksanlı yılların sonunda ırkçı eylemlerine başlayan ve 2000 yılı itibarıyla on bir yıl boyunca Almanya’nın farklı yerlerinde cinayetler işleyen, bombalı saldırılar düzenleyen “NSU üçlüsünün” eylemleri üzerinden kurumsal ırkçılığa ve ayrımcılığa ayna tutuyor. Tuğsal Moğul’un yazdığı Övül&Mustafa Avkıran’ın sahnelediği ve Saliha Kerkhoff’un dramaturgisini üstlendiği oyunda, Freya Kreutzkam, Lukas David Schmidt, Jonas Broxtermann oyuncu olarak yer alıyor. Oyun Türkçe altyazı ile oynanacak.

Adı insanlık tarihi kadar eski ‘ashura’ ise yüzlerce yıldır, Anadolu toprakları üzerinde “homojen” bir toplum yaratma adına oradan oraya savrulan, zorunlu olarak göç ettirilen insanları, sürgüne zorlanan mültecilerin göç yollarını, göç yollarında 12 dilde söylenen şarkılarla anlatıyor. (AÖ)