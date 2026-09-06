OVP açıklandı: 2026 enflasyon tahmini yüzde 28,4’e yükseldi

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı programda, 2026’ya ilişkin enflasyon, büyüme, dış ticaret ve enerji ithalatı tahminleri yeniden düzenlendi.

Bir önceki OVP’de 2026 yılı için yüzde 16 olarak belirlenen enflasyon hedefi yüzde 28,4’e yükseltildi. Yüzde 3,8 olarak öngörülen büyüme ise yüzde 3,3’e çekildi. Önceki programda 2027 için yüzde 9 olarak belirlenen enflasyon hedefi de yeni programda yüzde 21’e çıktı.

Yılmaz, Ağustos 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 31,5 olduğunu belirterek yılın son çeyreğinde yeniden düşüş beklediklerini söyledi.

Dış ticaret açığı tahmini 105 milyar dolar

Programda dış ticaret ve enerji ithalatına ilişkin tahminler de yukarı yönlü revize edildi.

Daha önce 63 milyar dolar olarak öngörülen 2026 enerji ithalatı 71 milyar dolara, 96 milyar dolar olarak hesaplanan dış ticaret açığı ise 105 milyar dolara çıkarıldı.

Turizm geliri beklentisi de 68 milyar dolardan 65 milyar dolara indirildi. Yılmaz, söz konusu değişikliklerde bölgedeki savaş ve jeopolitik gelişmelerin etkili olduğunu söyledi.

Brent petrolün varil fiyatına ilişkin 64,3 dolarlık önceki varsayım da 89,3 dolara yükseltildi. Enerji dışı emtia fiyatlarında yüzde 5,7 düşüş beklenirken yeni tahmin yüzde 18,6 artış yönünde oldu.

2029’da tek haneli enflasyon hedefleniyor

Yeni OVP’ye göre ekonomi için 2027’de yüzde 4,2, 2028’de yüzde 4,6 ve 2029’da yüzde 5 büyüme hedefleniyor.

Enflasyonun ise 2026 sonunda yüzde 28,4, 2027’de yüzde 21, 2028’de yüzde 13,5 ve 2029’da yüzde 9 olması öngörülüyor. Hükümet böylece program döneminin sonunda yeniden tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefliyor.

İşsizlik oranının 2026’da yüzde 8,1 olması beklenirken, programda bu oranın 2027’de yüzde 8’e, 2028’de yüzde 7,8’e ve 2029’da yüzde 7,6’ya gerilemesi hedeflendi.

Yılmaz ayrıca 2026 sonunda milli gelirin 1,8 trilyon doları, kişi başına düşen gelirin ise 20 bin doları aşmasını beklediklerini söyledi.

(NÖ)