Ovacık halkı kayyımı reddediyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Dersim ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Ovacık belediyelerine kayyım atanmasına karşı Dersim ve Ovacık Belediyeleri önündeki protestolar sürüyor.

Pirha ajansının haberine göre, Ovacık’ta belediye önünde toplanan halk “Kayyım gaspına geçit vermeyeceğiz” çağrısında bulundu.

Ovacık Belediyesi polis ablukasında

Belediye önünde konuşan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ilçeye getirilen yüzlerce polisin balediyeyi ablukaya aldığını söyledi.

“İlçe nüfusundan daha fazla özel harekatçı ve polis getirmişler. Bunlar halkı da tanımıyorlar.” diyen Sarıgül, belediyeden eşyalarını dahi almadan çıkarıldıklarını belirtti.

Başkan, “Bu halkın hiçbir değer yargılarına saygı duymuyorlar. Halkın istemi onları ilgilendirmiyor. Bugün buraya ‘sizi korumak için geldik’ diyorlar ama şu utanç verici hale bakın, ne hale getirdiler burayı." dedi.

Sarıgül, "Bu kadar insan, buralara gelip savunmasız vatandaşlar kendi evlerini, işyerlerini talan edeceklermiş gibi bu barikatları kuruyorlar, sonra da ‘bizler sizleri korumak için geldik’ diyorlar. Bizi neyden koruyacaksınız?" diye sordu. "Siz, kendinizi korumuşsunuz.”

“Ülkesine düşman bir anlayış"

İktidarın önce belediyeleri ele geçirip bir darbeyla iktidarda kalmayı amaçladığını belirten Sarıgül, “Kendi ülkesine düşman, kendi ülkesinin halkını sevmekten uzak bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu vatandaşların her birinin özgür demokratik bir ülke isteği var. Bizim isteğimiz barışın gelmesidir.” dedi.

Pirha'nın haberine göre, halk “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”,” Hak hukuk adalet” sloganlarıyla belediye önünde nöbetini sürdürüyor.

(AEK)