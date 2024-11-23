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Yayın Tarihi: 23 Kasım 2024 01:49
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 02:11
1 dk Okuma

OVACIKTA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Ovacık halkı kayyımı reddediyor

Ovacık Belediyesi’nde halk, kayyıma belediye önünde toplanarak tepki gösterdi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, “Halkın hiçbir değer yargısına saygı duymuyorlar. Buraya bizi korumak ve hizmet vermek için geldiklerini söylüyorlar. Şu utanç verici duruma bakın. Barikat kurmuşlar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ovacık halkı kayyımı reddediyor
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (ortada) çıkarıldığı belediyenin önünde halkla/Fotoğraf: Pirha

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Dersim  ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Ovacık belediyelerine kayyım atanmasına karşı Dersim ve Ovacık Belediyeleri önündeki protestolar sürüyor.

Pirha ajansının haberine göre, Ovacık’ta belediye önünde toplanan halk “Kayyım gaspına geçit vermeyeceğiz” çağrısında bulundu.

Ovacık Belediyesi polis ablukasında

Belediye önünde konuşan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ilçeye getirilen yüzlerce polisin balediyeyi ablukaya aldığını söyledi.

“İlçe nüfusundan daha fazla özel harekatçı ve polis getirmişler. Bunlar halkı da tanımıyorlar.” diyen Sarıgül, belediyeden eşyalarını dahi almadan çıkarıldıklarını belirtti.

Başkan, “Bu halkın hiçbir değer yargılarına saygı duymuyorlar. Halkın istemi onları ilgilendirmiyor. Bugün buraya ‘sizi korumak için geldik’ diyorlar ama şu utanç verici hale bakın, ne hale getirdiler burayı." dedi.

Sarıgül, "Bu kadar insan, buralara gelip savunmasız vatandaşlar kendi evlerini, işyerlerini talan edeceklermiş gibi bu barikatları kuruyorlar, sonra da ‘bizler sizleri korumak için geldik’ diyorlar. Bizi neyden koruyacaksınız?" diye sordu. "Siz, kendinizi korumuşsunuz.”

“Ülkesine düşman bir anlayış"

İktidarın önce belediyeleri ele geçirip bir darbeyla iktidarda kalmayı amaçladığını belirten Sarıgül, “Kendi ülkesine düşman, kendi ülkesinin halkını sevmekten uzak bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu vatandaşların her birinin özgür demokratik bir ülke isteği var. Bizim isteğimiz barışın gelmesidir.” dedi.

Pirha'nın haberine göre, halk “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”,” Hak hukuk adalet” sloganlarıyla belediye önünde nöbetini sürdürüyor.

(AEK)

Haber Yeri
Ovacık
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP Dersim kayyım atamaları
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