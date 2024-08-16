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Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 10:41
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 10:52
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Otoyol ve köprü ücretlerine son üç ayda ikinci büyük zam

Karayolları Genel Müdürlüğü “yeniden düzenleme” diyerek duyurduğu köprü ve otoyol kullanım ücretlerine yüzde 39 ile yüzde 41 arasında zam yaptı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Otoyol ve köprü ücretlerine son üç ayda ikinci büyük zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yaptı. KGM zammı “yeniden düzenleme” diye duyurdu.

Zam oranı yüzde 39 ile yüzde 41 arasında. Ayrıca zam, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine son üç ay içinde yapılan ikinci büyük artış.

Buna göre taksiler için;

  • Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 24 TL'den 33 TL'ye,
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL'den 70 TL'ye,
  • 1915 Çanakkale Köprüsü 419 TL'den 585 TL'ye,
  • Osmangazi Köprüsü 399 TL'den 555 TL'ye yükseltildi.

(HA)

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