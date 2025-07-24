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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2025 10:09
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2025 10:13
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Otomobillerde yeni ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Otomobillerde yeni ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de
Fotoğraf: AA

Binek otomobillerin özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla binek otomobillerin ÖTV'sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verildi.

Ayrıca binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi.

Arazi taşıtları arasında yer almakla birlikte kamyon veya kamyonet gibi vergilenen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Yerli üretim araçlarda ÖTV düşüşü

Cumhurbaşkanı Kararı'yla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi.

Buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi.

"Plug-in hibrit araçlar"da da elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece halihazırda yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan oranlar, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ötv
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