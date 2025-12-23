Otizmlilerin RAM'larda puanları neden düşürüldü?

Türkiye’nin birçok yerinde otizmlilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından yapılan değerlendirmelerde puanlarının düşürüldüğü, düşen puanlar sonucunda evde bakım maaşlarının kesildiği ancak bireylerin raporlarında otizm tanısının devam ettiği yönünde şikayetler olduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşındı.

Okullar açıldı, otizmli çocukları neler bekliyor?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması talebiyle soru önergesi verdi.

Tanhan aynı zamanda bilimsel temellerden uzak şekilde değerlendirme puanlarının düşürülmesinin hukuki ve toplumsal sonuçlarının tüm boyutlarıyla ortaya konulması ve bu durumun yol açtığı evde bakım maaşı kesintileri ile ailelerin yaşadığı mağduriyetlerin belirlenmesi amacıyla da bir araştırma önergesi sundu.

"Otizm politikalarında yardım değil hak temelli yaklaşım istiyoruz"

Tanhan'ın Yusuf Tekin'e yönelttiği sorular

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayınlandığı tarihten bugüne, RAM’ler tarafından yapılan değerlendirmelerde, otizmli bireylerin puanlarının düşürülmesi sonucu evde bakım maaşı kesilen kişi sayısı kaçtır? Bu uygulamanın illere göre dağılımı nedir? Otizm tanısı raporlarda açık biçimde yer almaya devam ederken, yalnızca puan düşürülerek bakım maaşının kesilmesi hangi tıbbi, bilimsel ve pedagojik gerekçelere dayanmaktadır? RAM bünyesinde bu değerlendirmeleri yapan personelin, otizmin spektrum yapısı ve görünmez engellilik konularındaki yetkinliği nasıl denetlenmektedir? RAM değerlendirmelerinin, sosyal yardımların kesilmesine dolaylı biçimde gerekçe haline getirilmesi yönünde Bakanlığınızın açık ya da örtük bir talimatı bulunmakta mıdır? Ekonomik tasarruf gerekçeleriyle, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını doğrudan etkileyen bu değerlendirmelere karşı etkili, bağımsız ve erişilebilir bir itiraz mekanizması mevcut mudur? Otizmli bireylerin eğitim, bakım ve yaşam haklarını birlikte ele alan; aileleri yoksullaştıran değil güçlendiren daha kapsayıcı ve gerçekçi bir değerlendirme modülü geliştirilmesi için Bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Bakım maaşı kesilen ailelerin sosyal hayattan kopması ve yaşam yükü altında ezilmesi hususunda, Bakanlığınızın sosyal devlet ilkesi gereği geliştirdiği bir koruma kalkanı bulunmakta mıdır? RAM puanlarındaki düşüş nedeniyle evde bakım maaşları kesilen ailelerin uğradığı ekonomik hak kayıplarının telafisi için bir çalışmanız var mıdır? RAM puanlarındaki düşüş nedeniyle evde bakım maaşları kesilen ailelerin uğradığı ekonomik hak kayıplarının telafisi için bir çalışmanız var mıdır? Eğitimle kazanılan becerilerin, bireyin bağımsız yaşaması için yeterli olup olmadığına dair izleme ve takip mekanizmanız var mıdır; yoksa sadece anlık test sonuçları mı baz alınmaktadır?

