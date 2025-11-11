Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otizmli bir çocuk (13) okul müdürü B.G tarafından merdivenlerden itildi.

Şiddet okuldaki kameralara yansıdı. Çocuğun annesi D.Y Birgün'den İlayda Sorku'nun haberine göre, “Şikâyet ettik ama müdürü sadece başka bir okula gönderdiler” dedi.

Olay 5 Kasım Çarşamba günü bir ortaokulda yaşandı. Matematik öğretmeninin sınıfta bulunmayan öğrencileri çağırmak için gönderdiği 13 yaşındaki çocuk, merdivenlerden inerken okul müdürü B.G ile karşılaştı. Anne D.Y, müdürün hiçbir konuşma olmadan çocuğunu merdivenlerden ittiğini söyledi.

"Ne ambulans çağırdı ne ilk yardım yaptı"

Çocuğunun eve kendi imkânlarıyla geldiğini belirten anne olanları şöyle anlattı:

“Üstü başı toz içindeydi. Kolunu tutuyordu, kafasını tutuyordu. Ne olduğunu sordum, ‘Müdür beni merdivenlerden itti’ dedi. Müdür ne ambulans çağırdı ne ilk yardım yaptı. Duyduğumda hemen müdürü aradım, telefonu açmadı.”

Ertesi gün görüntüleri izlediğini ve kayıt altına aldığını aktaran anne, “Okula gittim, görüntüleri görmek istediğimi söyledim. İzledikten sonra jandarmayı çağırdım. Olayı bu şekilde öğrendim ve şikâyetçi oldum” şeklinde konuştu.

Müdür hakkında daha önce de şikâyetlerde bulunduğunu, ancak bir sonuç alamadığını belirten anne, şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu müdürü defalarca Milli Eğitim’e şikâyet ettim. Daha önce de defalarca hakaret etti çocuğuma, kötü davranıyordu. Ama oğlum otizmli olduğu için sürekli biz suçlu konumuna düşürüldük. ‘Açığa alınacağı’ söylendi ama alınmadı. Sadece başka bir okula göndermişler. Hâlâ görev yapıyor.”

Okullar açıldı, otizmli çocukları neler bekliyor?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemez.



Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır.



Otizmli çocuklarımız ve… https://t.co/72DscZM5bd — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 11, 2025

Çocuğu merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmada komutanlığındaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen okul müdürü, çıkarıldığı mahkemece, 'kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Otizmlilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmelisiniz? · Açık, net ve kısa cümlelerle iletişim kurun. · Şakalar, imalar ve deyimler yerine somut ifadeler kullanın. · Sabırlı olun, yanıt vermesi için bekleme süresi tanıyın. · Davranışlarını yargılamayın, duygularını anlamaya çalışın. · Yüksek ses ve kalabalık ortamlardan uzak tutmaya çalışın. · Rutinlerine saygı gösterin; değişiklik gerekiyorsa önceden haber verin. · Eğer göz teması kurmuyor başka yere bakıyorsa ısrarcı olmayın, size bakması için zaman tanıyın. · Ani dokunuşlardan kaçının. Dokunmadan ya da sarılmadan önce mutlaka izin alın. Bu hassasiyetlere dikkat edildiğinde, otizmli çocuklar kendilerini güvende hisseder, çevreleriyle daha rahat iletişim kurar ve toplumsal ortamlara uyum sağlama konusunda desteklenmiş olurlar.

(NÖ)