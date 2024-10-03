ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 10:40
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 10:47
2 dk Okuma

Otizm Eylem Planı gecikiyor, sorunlar büyüyor: Türkiye Otizm Meclisi'nden acil çağrı

2. Otizm Eylem Planının ilan edilmesinin üzerinden iki yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen yaşanan sıkıntıların azalmak yerine artarak devam etmesi Türkiye Otizm Meclisi’ni harekete geçirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Türkiye Otizm Meclisi üyeleri Sağlık Bakanlığı binası önünde basın açıklaması yaparken görülüyor. Grupta farklı yaşlardan erkekler ve kadınlar bir araya gelmiş durumda ve önlerinde iki pankart bulunuyor. Pankartlarda, "Otizm Eylem Planı Uygulansın" yazısı renkli ve büyük harflerle dikkat çekiyor. Arka planda Sağlık Bakanlığı'nın modern ve büyük binası yer alıyor. Katılımcılar arasında bir tekerlekli sandalyede oturan bir birey de yer almakta. Grup, otizmli bireyler ve ailelerinin haklarını savunmak adına taleplerini dile getirmek için bir araya gelmiş.

Türkiye Otizm Meclisi üyeleri, 2 Ekim’de  Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak Otizm Eylem Planının bir an önce uygulanmasını talep etti. Gerçekleşen açıklamaya Türkiye’nin farklı illerinden otizm derneklerinin temsilcileri katıldı.  

2. Otizm Eylem Planının ilan edilmesinin üzerinden iki yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen yaşanan sıkıntıların azalmak yerine artarak devam etmesi Türkiye Otizm Meclisi’ni harekete geçirdi.

ÇÖZGER raporları ve acil durumlarda hastane yatışlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilk basın açıklaması 2 Ekim’de Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.

"5 milyon insanı temsilen burdayız"

Türkiye Otizm Meclisi Sekreteryası Avukat Sedef Erken’in okuduğu açıklama şöyle:

Türkiye Otizm Meclisi olarak bizler ülkemizin neredeyse her ilinde, yüzün üzerinde dernekle otizmli bireyleri ve ailelerini temsil ediyoruz ve onların seslerini duyurmak üzere buradayız.

Bugün ülkemizde henüz tam sayısı bilinmese de 1 milyon civarında otizmli birey buluyor, ailelerle birlikte 5 milyon insanı temsilen buradayız. Bizler bu büyük camianın sesini duyun istiyoruz. Çünkü maalesef sorunlarımız gün geçtikçe azalacağına artıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ve çocuklarımızın bütün yasal haklarına erişmesinin ilk adımı olan ÇÖZGER raporları yıllardır en önemli sorunlarımızdan biri.

Randevu sisteminde yaşadığımız sorunlar büyüyor, otizm gibi yaşam boyu süren bir durumu kısa süreli raporlarla neredeyse her seferinde yeniden ispat etmek zorunda kalıyoruz.

Hastane süreçlerinde otizmli bireylere özel hizmetler bulunmaması, örneğin acil servisler, diş sağlığı hizmetleri, psikiyatri destekleri, vaka yöneticileri gibi acil ihtiyacımız olan konularda yıllardır  süren taleplerimiz karşılanmıyor.

2022 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından bizlerle paylaşılan çalışma takviminin sonuna yaklaşmış olmamıza rağmen somut bir gelişme göremiyoruz. Bugün yine hastanelere başvurduğumuzda otizm konusunda bilgi sahibi olmayan kadrolar, acil bir durumda yapayalnız ve desteksiz kalıyoruz.

Özetle otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatları mücadeleyle ve bekleyişlerle geçiyor. Otizm Eylem Planının kağıt üstünde kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığını ve tüm ilgilileri bu planı hayata geçirmek için gereken tüm çabayı göstermeye çağırıyoruz.’

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
otizimli çocuk otizimli çocuklar sedef erken Türkiye Otizm Meclisi
ilgili haberler
Otizmli çocuk bakımevinde öldü
17 Eylül 2024
/haber/otizmli-cocuk-bakimevinde-oldu-299755
İstanbul'da otizmli gence şiddet: “Cezasızlık, şiddeti sistematikleştiriyor”
5 Eylül 2024
/haber/istanbul-da-otizmli-gence-siddet-cezasizlik-siddeti-sistematiklestiriyor-299328
Türkiye Otizm Meclisi: Sorunlu veli değiliz, çocuklarımızın haklarını talep ediyoruz
4 Eylül 2024
/haber/turkiye-otizm-meclisi-sorunlu-veli-degiliz-cocuklarimizin-haklarini-talep-ediyoruz-299317
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI
Otizmli çocuklar: Sağlık sigortası yok, kaynaştırma raporu iptal, bakım merkezinde sıra
23 Nisan 2024
/haber/otizmli-cocuklar-saglik-sigortasi-yok-kaynastirma-raporu-iptal-bakim-merkezinde-sira-294519
Tohum Otizm Vakfı, trafik kazasında ölen kuryenin çocuğuna burs verdi
12 Aralık 2023
/haber/tohum-otizm-vakfi-trafik-kazasinda-olen-kuryenin-cocuguna-burs-verdi-289209
"Bu sonuç, bizler için otizm adına açık bir 'cezasızlık' örneğidir"
29 Kasım 2023
/haber/bu-sonuc-bizler-icin-otizm-adina-acik-bir-cezasizlik-ornegidir-288621
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Otizmli çocuk bakımevinde öldü
17 Eylül 2024
/haber/otizmli-cocuk-bakimevinde-oldu-299755
İstanbul'da otizmli gence şiddet: “Cezasızlık, şiddeti sistematikleştiriyor”
5 Eylül 2024
/haber/istanbul-da-otizmli-gence-siddet-cezasizlik-siddeti-sistematiklestiriyor-299328
Türkiye Otizm Meclisi: Sorunlu veli değiliz, çocuklarımızın haklarını talep ediyoruz
4 Eylül 2024
/haber/turkiye-otizm-meclisi-sorunlu-veli-degiliz-cocuklarimizin-haklarini-talep-ediyoruz-299317
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI
Otizmli çocuklar: Sağlık sigortası yok, kaynaştırma raporu iptal, bakım merkezinde sıra
23 Nisan 2024
/haber/otizmli-cocuklar-saglik-sigortasi-yok-kaynastirma-raporu-iptal-bakim-merkezinde-sira-294519
Tohum Otizm Vakfı, trafik kazasında ölen kuryenin çocuğuna burs verdi
12 Aralık 2023
/haber/tohum-otizm-vakfi-trafik-kazasinda-olen-kuryenin-cocuguna-burs-verdi-289209
"Bu sonuç, bizler için otizm adına açık bir 'cezasızlık' örneğidir"
29 Kasım 2023
/haber/bu-sonuc-bizler-icin-otizm-adina-acik-bir-cezasizlik-ornegidir-288621
Sayfa Başına Git