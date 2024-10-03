Otizm Eylem Planı gecikiyor, sorunlar büyüyor: Türkiye Otizm Meclisi'nden acil çağrı

Türkiye Otizm Meclisi üyeleri, 2 Ekim’de Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak Otizm Eylem Planının bir an önce uygulanmasını talep etti. Gerçekleşen açıklamaya Türkiye’nin farklı illerinden otizm derneklerinin temsilcileri katıldı.



2. Otizm Eylem Planının ilan edilmesinin üzerinden iki yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen yaşanan sıkıntıların azalmak yerine artarak devam etmesi Türkiye Otizm Meclisi’ni harekete geçirdi.

ÇÖZGER raporları ve acil durumlarda hastane yatışlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilk basın açıklaması 2 Ekim’de Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.

"5 milyon insanı temsilen burdayız"



Türkiye Otizm Meclisi Sekreteryası Avukat Sedef Erken’in okuduğu açıklama şöyle:

Türkiye Otizm Meclisi olarak bizler ülkemizin neredeyse her ilinde, yüzün üzerinde dernekle otizmli bireyleri ve ailelerini temsil ediyoruz ve onların seslerini duyurmak üzere buradayız.



Bugün ülkemizde henüz tam sayısı bilinmese de 1 milyon civarında otizmli birey buluyor, ailelerle birlikte 5 milyon insanı temsilen buradayız. Bizler bu büyük camianın sesini duyun istiyoruz. Çünkü maalesef sorunlarımız gün geçtikçe azalacağına artıyor.



Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ve çocuklarımızın bütün yasal haklarına erişmesinin ilk adımı olan ÇÖZGER raporları yıllardır en önemli sorunlarımızdan biri.



Randevu sisteminde yaşadığımız sorunlar büyüyor, otizm gibi yaşam boyu süren bir durumu kısa süreli raporlarla neredeyse her seferinde yeniden ispat etmek zorunda kalıyoruz.



Hastane süreçlerinde otizmli bireylere özel hizmetler bulunmaması, örneğin acil servisler, diş sağlığı hizmetleri, psikiyatri destekleri, vaka yöneticileri gibi acil ihtiyacımız olan konularda yıllardır süren taleplerimiz karşılanmıyor.



2022 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından bizlerle paylaşılan çalışma takviminin sonuna yaklaşmış olmamıza rağmen somut bir gelişme göremiyoruz. Bugün yine hastanelere başvurduğumuzda otizm konusunda bilgi sahibi olmayan kadrolar, acil bir durumda yapayalnız ve desteksiz kalıyoruz.



Özetle otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatları mücadeleyle ve bekleyişlerle geçiyor. Otizm Eylem Planının kağıt üstünde kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığını ve tüm ilgilileri bu planı hayata geçirmek için gereken tüm çabayı göstermeye çağırıyoruz.’