ÖSYM, görme engelli öğrenciye tekrar sınav hakkı tanıdı

*Görsel betimleme: Fotoğrafta Berra Yami, ormanlık bir alanda, arka planda geniş bir manzara ve deniz görülen bir yerde duruyor ve kameray bakarak poz veriyor. Yami, pembe bir tunik giymiş, krem bir başörtüsü var. Ayrıca, sırtında kırmızı bir sırt çantası taşıyor. Elinde bir beyaz baston tutuyor.

Yükseköğretim Kurulu Sınavı’nın (YKS) 9 Haziran’da yapılan Yabancı Dil Testi’nde okuyucu olarak İngilizce öğretmeni yerine Biyoloji ve Türkçe öğretmenleri eşlik eden görme engelli öğrenci Berra Yami’nin, sınavı 28 Temmuz Pazar günü tekrarlandı.

Yami, sınavda okuyucu öğretmenin telaffuzunu anlamadığı için, branş öğretmeni talep etmiş ancak talebi reddedilmişti. Ardından testi sonlandırıp tutanak tutturmak isteyen Yami’nin bu talebi de bina başkanı tarafından geri çevrilmişti.

"Bir körün, İngilizce öğretmeni olmaması için hiçbir neden yok ama olamadım"

Yami’nin sınavdan sonra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) yazdığı dilekçe ise sonuç verdi.

Sınavı tekrarlanan görme engelli öğrenci Berra Yami bianet’e konuştu.

*Görsel betimleme: Fotoğrafta Berra Yami, kameraya bakarak poz veriyor. Önünde bir dizüstü bilgisayar var. Elleri bilgisayarın klavyesinin üstünde duruyor, kulağında bilgisayara takılı beyaz bir kablolu kulaklık var. Yami'nin üzerinde siyah bir kıyafet, başında yeşil bir başörtüsü var.

“Okuyucunun aksanı çok iyiydi”

Berra Yami, ÖSYM’nin dilekçenin ardından kendisini aradığını ve sınavı tekrarlamak isteyip istemediğini sorduğunu aktararak, “Sınavımın tekrarlanmasını talep ettim. 15 gün öncesinden sınav yerimi, saatimi söylediler” dedi.

Sınava gittiğinde başka nedenlerden sınavı tekrarlanan öğrenciler olduğunu söyleyen Yami, “Bu sefer gelen okuyucu öğretmen çok köklü bir okuldandı. Aksanı çok iyiydi. Bence sorular diğer sınava göre daha zordu ama onun dışında her şey çok güzel geçti” diye konuştu.

Kazanım sınavın tekrarından fazla

Yami, sınavdaki kendi başarısından ziyade başka görme engelli öğrencilerin aynı sorunla karşılaşmayacağına sevindiğini belirterek şöyle devam etti:

“Benim için önemli olan farkındalığı arttırmaktı. İyi bir sonuç alamasam da fark edildiğimi hakkımı arayabildiğimi öğrendim. Artık başka kör arkadaşlarımın bu sorunu yaşamaması için gerekli önemleri alacaklardır. Bu beni, sınavdaki başarımdan daha çok mutlu ediyor.”

Asıl sorun: Sınavın yöntemi

Yami, her ne kadar soruları okuyan kişinin aksanının iyi olduğunu belirtsede sınav yöntemine dair sorunları şu sözlerle anlattı:

“Asıl problem okuyucu değil. İki yıl boyunca sınava bilgisayardan hazırlanıyoruz. Robotik bir sese alışıyoruz. Denemelerde okuyucu olmuyor. Bu sınav bizim alışkın olduğumuz bir sınav değil. Ben bu konuda tekrar bir dilekçe yazacağım. Teknolojik aletleri kullanılarak sınavların daha erişilebilir olmasını talep edeceğim.”

Görme engelli öğrenciler merkezi sınavlara nasıl giriyor? Türkiye’de görme engelli öğrenciler, ülke genelinde yapılan lise ve üniversiteye geçiş sınavlarına bir okuyucu ve işaretleyici eşliğinde katılıyor. Sınavı hazırlayan kurum tarafından görevlendirilen öğretmenler, görme engelliye sınav kitapçığını okuyor, öğrenci dinlediği soruları cevaplandırıyor.

(AD)