ÖSYM'den görevlilere atılan mesajla ilgili açıklama: Sehven oldu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında görevlilere gönderilen bilgi mesajıyla ilgili açıklama yaptı.

ÖSYM'den "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde bir mesajı gönderildi.

Mesaj sosyal medyada paylaşıldı ve büyük tepki çekti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ÖSYM mesajın sehven gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır."

(RT)