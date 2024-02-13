ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 12:29
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 13:36
2 dk Okuma

ÖSYM Başkanından sınav açıklaması: Yapay zeka ile soru üreteceğiz

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy “Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ÖSYM Başkanından sınav açıklaması: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
*Fotoğraf: AA/arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarla ilgili açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; Ersoy, Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı sunumda, uygulamada olan sınavlara ve hazırlık aşamasında olan projelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Yapay zeka" artık seçmeli ders, müfredat hazırlandı
"Yapay zeka" artık seçmeli ders, müfredat hazırlandı
30 Kasım 2023

"Makine ile insan dengesini koruyacağız"

Ersoy, "ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini" belirtti ve şöyle devam etti:

"Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız."

UNESCO'dan okullarda yapay zeka kullanımı için düzenleme çağrısı
UNESCO'dan okullarda yapay zeka kullanımı için düzenleme çağrısı
8 Eylül 2023

Deprem bölgesindeki adaylara destek

Ersoy, deprem bölgesinde yapılacak sınav uygulamalarına da değindi ve farklı illerde sınava girmek isteyen adayların tüm masraflarının da devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Ersoy, "2024 yılında tüm sınav merkezlerimizde uygulama yapacağız. Özellikle deprem bölgesinde adaylarımızın sorun yaşamaması için hassas bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yıkılan, hasar gören ve yeni yapılan okulların durumuna göre verilerimizi güncelledik" dedi. 

(RT)

Ali Ersoy ÖSYM YKS
Sayfa Başına Git