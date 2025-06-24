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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 01:33
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 03:37
2 dk Okuma

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI

Ossowski: "Türkiye için AB vize serbestisi olmayışı stratejik ilişkilerimize uygun değil"

Ossowski, Türkiye ve AB arasında vize serbestisi anlaşmasının bulunmayışını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Başkan Türkiye'nin bu konuda Kosova'nın gerisinde kaldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ossowski: "Türkiye için AB vize serbestisi olmayışı stratejik ilişkilerimize uygun değil"
Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara'da Avrupa Günü onuruna toplantıda konuşmada/AA

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, Türkiye yurttaşlarının AB'nin sınırların kaldırıldığı Schengen bölgesine vizesiz seyahat haklarından yoksun olmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Schengen News'un haberine göre, Başkan, Brüksel'in vize serbestisi için halledilmesi gereken son 6 kriteri müzakere etmek üzere teknik görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdiğini vurguladı:

Hepimiz mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Konsolosluklar Türkiye'den vize talepleriyle dolup taşıyor. İnsanlar vize randevusu almak için aylarca, hatta bazen bir yıl beklemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil. Ve bu, Türkiye ile kurmak istediğimiz stratejik ilişkilerde kabul edilebilir bir durum değil. Yazık. Hepimiz için yazık.

AB-Türkiye vize serbestisi görüşmeleri

Türkiye ve Avrupa Birliği, Türkiye yurttaşlarına vize serbestisi için görüşmelere 2016'da başlamıştı. Ancak Türkiye, karşılanması gereken 72 kriterden 66'sını karşılasa da, geriye hale aşılamayan 6 kriter kaldı.

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski vize serbestleştirmesi görüşmelerinin yeniden başlatılmasını istedi:

"Yani vize serbestleştirme sürecini tekrar başlatmamız gerekiyor. Şimdi Türk hükümetine çok dürüst bir teklifle geldik. Lütfen görüşmelere tekrar başlayalım,"

"Türkiye, vizesiz seyahatte Kosova'nın gerisinde kaldı"

Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki vize serbestleştirmesi anlaşmasının sonuca bağlanmamış olmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, "Birçok ülke tarafından tanınmayan Kosova'yla bile var." dedi.

Biliyorsunuz, Türkiye Avrupa Birliği'nde vizesiz seyahat imkanı olmayan tek aday ülke. Hatta resmi aday ülke olmayan ve İspanya, Yunanistan, Slovakya ve diğer iki üye ülke tarafından tanınmayan Kosova'da bile vizesiz seyahat imkanı var.

Ossowski, Kosova'nın kırılgan genç bir devlet olduğunu, Türkiye'nin ise güçlü bir bürokrasiye sahip güçlü bir devlet olduğunu anımsattı.

Ve Kosova kırılgan genç bir devlet ama Türkiye güçlü bir bürokrasiye sahip güçlü bir devlet. Kosovalılar Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahat edebiliyorken Türkler edemiyor nasıl oluyor?

Kosova pasaportu olanlar 1 Ocak 2024'ten bu yana kısa süreli kalışlar için AB'ye vizesiz seyahat edebiliyor. Bu, pratikte geçtiğimiz yılın başından bu yana Kosova pasaportu olanları 180 günlük herhangi bir dönem içinde 90 güne kadar Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebildiği anlamına geliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay AB'yi Schengen vize uygulamalarını gözden geçirmeye çağırmıştı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
AB vize serbestisi ab türkiye delegasyonu
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