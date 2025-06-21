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Yayın Tarihi: 21 Haziran 2025 16:01
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2025 16:09
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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı, ağabeyince silahla öldürüldü

Kadir Canpolat, 2024 sonlarında "devlet arazilerini satma vaadiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı, ağabeyince silahla öldürüldü
Fotoğraf: Ocak Partisi / x.com

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kadir Canpolat hakkında

1980 Erzurum-Horasan'ın Çayırdüzü doğumlu. Ankara’da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Genç yaşlarda Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'nda görev aldı. 2000'li yıllarda Osmanlı Ocakları’nı kurdu. 2023’te de kurduğu Ocak Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.

Canpolat, kamuoyunda özellikle AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği açık destekle ve "Kefenli liderin kefenli askerleriyiz" çıkışıyla tanınıyor.

Kadir Canpolat, 2024 sonlarında "devlet arazilerini satma vaadiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkında yaklaşık 13 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiaları gündeme gelmişti. Davası halen sürüyordu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ocak osmanlı ocakları
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