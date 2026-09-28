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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 13:43 28 Eylül 2026 13:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 16:09 28 Eylül 2026 16:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Osmaniye’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Öğretmen hayatını kaybetti

Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmen Mehmet Bilgili, okul bahçesinde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Millî Eğitim Bakanlığı okulda eğitime iki gün ara verildiğini açıkladı. Soruşturmayla ilgili yayın yasağı getirildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Osmaniye’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Öğretmen hayatını kaybetti
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Osmaniye’nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, 28 Eylül’de okul bahçesinde uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye Valiliği, saldırının Bilgili’nin yeğeni olduğu belirtilen A.B. ile arasındaki “ailevi ve şahsi bir mesele” nedeniyle gerçekleştiğinin değerlendirildiğini, olayın eğitim-öğretim faaliyetleri, okul yönetimi ya da öğrencilerle bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

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Şüpheli okulda yakalandı

Valiliğe göre okul güvenliği için görevlendirilen güvenlik korucusu, saldırının ardından A.B.’ye müdahale ederek şüpheliyi olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı.

A.B. daha sonra güvenlik birimlerine teslim edilerek gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Millî Eğitim Bakanlığı da yaptığı açıklamada şüphelinin öğretmenin yakını olduğunu belirtti. Bakan Yusuf Tekin, saldırının şüphelisinin yakalandığını ve adli sürecin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Tekin, bir bakan yardımcısının süreci yerinde takip etmek üzere Osmaniye’ye gittiğini, Bakanlığın ayrıca iki müfettiş ve iki genel müdürü görevlendirdiğini duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığı, olayın ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Farabi Anadolu Lisesi’nde eğitim-öğretime 28 ve 29 Eylül’de ara verildi.

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Yayın yasağı getirildi

RTÜK, Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 28 Eylül tarihli kararıyla Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK açıklamasına göre karar, “toplum sağlığının ve ahlakın, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması” gerekçeleriyle alındı.

Kararda soruşturma konusu olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yapılmasının Basın Kanunu’nun 3. maddesi kapsamında yasaklandığı belirtildi.

RTÜK, yayın yasağına uyulmaması halinde 6112 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılacağını açıkladı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Osmaniye Okul Saldırıları RTÜK
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