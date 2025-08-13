ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 12:23
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 12:26
1 dk Okuma

Osmaniye'de yangına müdahale etmeye giden arazöz devrildi

Araçtaki 23 yaşındaki orman işçisi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti. Dört işçi de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Osmaniye'de yangına müdahale etmeye giden arazöz devrildi
Fotoğraf: Ersin Şimşek / AA

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giden arazöz devrildi. Araçtaki 5 orman işçisinden 1'i hayatını kaybetti. 4'ü yaralandı.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada arazözde bulunan 5 orman işçisinden Adem Nazım Demirel (23) yaşamını yitirdi. Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git