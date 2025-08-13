Osmaniye'de yangına müdahale etmeye giden arazöz devrildi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giden arazöz devrildi. Araçtaki 5 orman işçisinden 1'i hayatını kaybetti. 4'ü yaralandı.
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözde bulunan 5 orman işçisinden Adem Nazım Demirel (23) yaşamını yitirdi. Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(HA)