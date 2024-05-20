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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 17:05
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 17:07
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Osmaniye'de demir çelik tesisinde iş cinayeti: İki işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu iki işçinin hayatını kaybederken, yaralı işçilerin olduğu da bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Osmaniye'de demir çelik tesisinde iş cinayeti: İki işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Murat Bay

Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bina yapımında çalışan iki işçi, devrilen silonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazesi morga götürüldü.

(VC)

Osmaniye iş cinayeti
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