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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Aralık 2024 11:11
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2024 11:11
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Osmaniye'de açık hava kült alanı bulundu

Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, tarihe ışık tutan önemli veriler sunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Osmaniye'de açık hava kült alanı bulundu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, içerisinde heykel kaidesi ve sarnıç olan açık hava kült alanı ortaya çıkarıldı.

Tarihi 2 bin 700 yıl geçmişe uzanan antik kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) işbirliğindeki arkeolojik çalışmalar devam etti.

OKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir başkanlığındaki ekibin yürüttüğü kazılar, geçen yıl Arkaik Dönem'e ait tapınak kalıntılarının bulunduğu alanın çevresinde yoğunlaştı.

Kült alanı, bir toplumun ya da topluluğun kutsal, dini ya da ritüel amaçlarla kullandığı yerleri ifade eder. Tapınaklar, höyükler, sunaklar, mezar odaları ve taş anıtlar gibi yapılar antik kült alanlarına örnektir. Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski kült alanlarından biridir.

“Tarihi değiştiren yeni bulgular”

Doç. Dr. Faris Demir, gazetecilere, Kastabala Antik Kenti'nin bölgenin en eski "kutsal kenti" olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Demir, antik kentte ortaya çıkarılan milattan önce 5. yüzyıla ait yazıtlarda, yerli halk Luvilerin o dönemki tanrıçaları "Kubaba Pirwaşua"dan bahsedildiğini belirterek, şunları anlattı:

"Pirwaşua'nın kelime kökü olan 'Pirwa', kayalık alan ve kaya tapınağı anlamına geliyor. Burada ortaya çıkardığımız kalıntılar, bulduğumuz yazıtlarla örtüşmektedir. Efsaneler ve gerçekliğin karışımı olan Kastabala Antik Kenti, birçok gizemi barındıran önemli bir arkeolojik alan olduğunu kanıtlamıştır. Bu yılki kazı çalışmalarında birçok veriye ve Anadolu tarihini değiştiren yeni bulgulara rastlandı." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
arkeoloji Osmaniye Kastabala Antik Kenti kült alanı
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