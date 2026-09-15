Osman Kavala’nın Gilel Storch Ödülü’nü Ayşe Buğra aldı

İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala’ya verilen 2026 Gilel Storch Ödülü, 7 Eylül’de İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya takdim edildi.

Stockholm Konser Salonu’nda (Konserthuset Stockholm) düzenlenen törende Buğra, ödülü Gilel Storch Komitesi Başkanı Gabriel Urwitz ve ödülün kurucusu Marcus Storch’tan aldı.

Kavala’nın Türkiye’de müebbet hapis cezasını infaz ettiği için törene katılamadığını belirten komite, törende Kavala’nın çalışmalarına ve sivil toplum alanındaki faaliyetlerine dikkat çekti.

Ödül neden Kavala’ya verildi?

Ödül komitesi, gerekçesinde Anadolu Kültür’ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Kavala’nın Türkiye’de sivil toplum ve kültür hayatında önemli rol oynadığını belirtti.

Komiteye göre Kavala’nın ortak Avrupa kültür girişimlerine katkıları, ortak kültürel faaliyetler aracılığıyla farklı toplumlar ve insanlar arasında bağ kurulmasına yardımcı oldu.

Kavala’nın Anadolu Kültür aracılığıyla Türkiye ile komşu ülkeler arasında yakınlaşmaya katkı sunduğunu belirten komite, onu “evrensel hümanizm ve demokrasi değerlerinin savunucusu” olarak tanımladı.

Ödül gerekçesinde Kavala’nın 25 Nisan 2022’de müebbet hapis cezasına çarptırıldığı da hatırlatıldı. Komite, Kavala hakkındaki suçlamaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin davayla ilgili iki kararında dayanaksız bulunduğunu kaydetti.

2018’den bu yana veriliyor

Gilel Storch Ödülü, 2018’den bu yana demokratik, evrensel ve hümanist değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunan ve bunu yaparken sivil cesaret gösteren kişilere veriliyor.

Ödül, Holokost sırasında insanların kurtarılması için insani yardım faaliyetleri yürüten Gilel Storch’un (1902-1983) anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Gilel Storch Komitesi Direktörü Lizzie Oved Scheja da Kavala’nın Anadolu Kültür’ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak Türkiye’de sivil toplum ve kültür alanında çalışmalar yürüttüğünü, farklı toplumlar ve insanlar arasında bağlar kurulmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Törende Kavala’ya ödül verilmesinin gerekçesini gazeteci ve yazar Bitte Hammargren açıkladı.

Programda soprano Clarice Granado ile kemancı Henrik Naimark Meyers ve piyanist John Nalan da sahne aldı.

Kavala ve Shlosberg için serbest bırakılma çağrısı

Ödül töreninde ayrıca 2023 Gilel Storch Ödülü sahibi Rus siyasetçi Lev Shlosberg’in Rusya’da yönetimi eleştirdiği gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılması da protesto edildi.

Gilel Storch Komitesi, Osman Kavala ve Lev Shlosberg’in “derhal serbest bırakılması” çağrısında bulundu.

Öte yandan törende 2020’de ödüle layık görülen feminist ve politik aktivist Gloria Steinem’ın (1934-2026) hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü ifade edildi.

(HA)