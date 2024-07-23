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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 08:24
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2024 08:25
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Osman Kavala’dan, Türkeş ile ilgili açıklama

Tutuklu hak savunucusu Kavala, kendisinin ziyaret edeceğini açıklayan AKP Milletvekili Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Osman Kavala’dan, Türkeş ile ilgili açıklama

Hak savunucusu, iş insanı Osman Kavala, AKP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş’in kendisini ziyaret edeceğine dair açıklamasını değerlendirdi.

Yedi yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Kavala’nın yazılı mesajında, Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini söyledi.

Kavala’nın mesajı şöyle:

Sayın Tuğrul Türkeş’in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği “hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum” şeklinde sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım.

Belli ki Sayın Türkeş iç dünyasıyla ilgili bu sözlerle işkenceye maruz kalmak dahil, babasının çektiği acıları yakından hissetmiş olmanın, bu ağır deneyimin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini anlatmak istemiş.

İnsanların toplum hayatına yaptıkları katkılar eşit değerde değil, bazıları diğerlerinden daha önemli konumdalar. Ancak hukukun egemen olduğu bir ülkede uygar biçimde yaşayabilmek için her bireyin hayatının ve haklarının eşit derecede değerli olduğunun kabulü gerekir.

Öteki olarak görülen, önemli olarak görülmeyen insanların hayatları değersiz sayıldığında onların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınıyor. Şiddeti teşvik eden bir ortam yaratılıyor, keyfi cezalandırmalar meşrulaştırılıyor.

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(AS)

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/haber/mhp-li-yildiz-selvinin-kavala-uzerinden-hukumlu-propagandasi-yaptigini-iddia-etti-296629
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