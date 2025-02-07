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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2025 13:41
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2025 13:58
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Osman Kavala’dan Ayşe Barım açıklaması

“Ayşe Barım’la ilgili yapılanlar, Gezi davasında yaşadığımız gerçekliği tahrif etme ve algı yaratmanın çarpıcı bir örneği.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Osman Kavala’dan Ayşe Barım açıklaması

Gezi Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve 7 yıldır hapis tutulan Osman Kavala, Gezi’den 12 yıl sonra hakkında soruşturma açılarak tutuklanan menajer Ayşe Barım ile ilgili açıklama yaptı.

Kavala, “Ayşe Barım’la ilgili yapılanlar, Gezi davasında yaşadığımız gerçekliği tahrif etme ve algı yaratmanın çarpıcı bir örneği” dedi.

Telefon kayıtlarıyla ilgili de “Konuşmalarımızın Gezi protestoları bittikten sonraki tarihte başladığının anlaşılmaması mümkün değil" diye konuştu. Kavala şunları kaydetti:

Bir süredir izlediğimiz tutuklamalar endişe vericidir. Ayşe Barım'la ilgili yapılanlar, Gezi davasında yaşadığımız gerçekliği tahrif etme ve algı yaratmanın çarpıcı bir örneği. İstanbul Başsavcılığı'nın 24 Ocak'ta kamuoyuna yaptığı açıklamada, Barım'ın gözaltına alınma gerekçelerinden birinin, benimle Gezi olaylarıyla ilgili yoğun iletişiminin tespit edilmesi olduğu belirtiliyor. Halbuki savcılığın elindeki telefon trafiği kayıtlarından Barım'la konuşmalarımızın Gezi protestoları bittikten sonraki tarihte başladığının anlaşılmaması mümkün değil. Gezi öncesinde, sırasında ve sonrasında telefonlarım dinleniyordu. Savcı iddia edilen türden hiçbir konuşma olmadığının bilgisine de sahipti.

Barım'ın, belediye başkanlarının, siyasetçilerin ve gazetecilerin tutuklanmalarında görülen ortak özellik, artık suçlamalar ile suçlananların eylemleri arasında hukuki ilişki kurma ve inandırıcı delil ortaya koyma gereği duyulmamasıdır. Bu uygulama Gezi davasında yetkin hale getirildi, Gezi davası kamuoyunu bu uygulamaya alıştırmak için kullanıldı. Son günlerde ortaya çıkan Gezi protestolarını kriminalize etme gayretinin de bu amaca hizmet ettiğine inanıyorum.

Menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması Gezi'nin yasa dışı tapelerinden
Menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması Gezi'nin yasa dışı tapelerinden
28 Ocak 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşe Barım Osman Kavala gezi gezi davası
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