Osman Kavala'ya yeni heyetten de ret
Gezi davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala’nın "yargılanmanın yenilenmesi" talebini reddetti.
Heyet değişikliğinin olduğu mahkemeye yeni atanan hakimler başvuruyu bugün inceledi ve kararı oy birliğiyle aldı.
Yeni heyet kararda Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) atıf yaptı. “Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri” başlıklı 311’inci maddeyi hatırlattı ve şöyle dedi:
“Yargılamanın yenilenmesindeki amaç, gerçeğin araştırılması ve böylece toplumun ve sanığın menfaatinin korunmasıdır. Yargılamanın yenilenmesi talebinde yeni kanıtlar öne sürülüp, önceki dosyada mevcut diğer belgelerle birlikte talep dilekçesi değerlendirildiğinde hükümlü lehine yeni bir durum oluşturmayacağı ve hükümlü hakkında verilen mahkememiz kararının Yargıtay incelemesi neticesinde onanmak suretiyle kesinleştiği, sanığın dilekçesinde belirttiği hususların kanun yolu aşamasında incelendiği, CMK 311. maddesinde bulunan koşulların oluşmadığı, CMK 311. maddesindeki yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin mevcut olmadığı kanaatine varılmıştır.”
CMK 311 ne diyor?
(1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür:
a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa.
b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa.
c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise.
d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise.
e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.
f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması veya ceza hükmü aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.
(2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır.
Ne olmuştu?
Özgür Özel ve Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs'ta bir araya geldi. Özel'in gündeminde Kasım 2017'den beri hapiste tutulan Osman Kavala ve Gezi davası kapsamında hapiste olan Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden vardı.
Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi, daha sonra yaptığı açıklamalarda da "Bir yol bulunsun, bu cendereden çıkılsın" dedi.
AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş de bu görüşe destek verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup toplantısında Özgür Özel'i "CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'na ziyarete gittiğinde saati sorunca 'Sen önce Kavala'yı çıkar' yanıtını almış. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhatapların yüzüne vurması gerekmez miydi? Sayın Özel, saati merak ederse bana sorabilir, köstekli saatimi açar kendisiyle açık açık paylaşırım" diyerek hedef aldı.
Süreçte iktidara yakın gazetelerde köşe yazan isimler de Kavala’nın mahpusluğuna yönelik eleştirilerini dile getirmeye başladı.
Tartışma devam ederken Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, müvekkili için geçtiğimiz günlerde üçüncü kez yeniden yargılama talebinde bulundu. Zengin ayrıca Gezi yargılamasının karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerin yeniden yargılama talebine bakacak mahkeme heyetinde yer almaması talebinde bulundu.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Mayıs'ta bu talebi kabul etti ve yeni bir heyet oluşturulmasına karar verdi.
Bu karara göre ilk yargılamayı yapan ve ceza kararlarının altında imzası bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyelerinden Mesut Özdemir ile daha önce AKP'den Samsun’dan milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Murat Bircan, yeni başvuruyu inceleyecek olan heyetten çıkartıldı.
24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal, başkan olarak görevlendirildi. Yeni heyette, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yer alan ancak Gezi davasının karar duruşmasına katılmayan hakimlerden Mücahit Kemal Yamak ve Enes Duman üye hakim olarak yer aldı.
(HA)