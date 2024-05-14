Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasını yeni heyet değerlendirecek

Gezi davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti değiştirildi.

İş insanı, hak savunucusu Osman Kavala’nın avukatlarından İlkkan Koyuncu bianet’e yaptığı açıklamada, “Sadece heyet değişikliği oldu, tahliye gibi bir durum söz konusu değil. Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasına ilişkin yapılan başvuruya bu heyet bakacak” dedi.

AVUKAT AKÇAY TAŞÇI GEZİ DAVASINI 17 MADDEDE YORUMLADI Gezi Davası: AYM’nin vereceği karar, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için bir fırsat

“Tüm sanıkların yeniden yargılanma talebi kabul edilmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Avukat Gül Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gezi Parkı Davası’nda yeniden yargılama talebinin arından davaya bakan 13. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti değiştirildi. Değişiklik, CMK’nın 23’üncü maddesinde yer alan “Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz” hükmü gereği yapıldı. Dava sürecinin başından bu yana dediğimiz gibi; hukuk bir siyasi hesaplaşmanın öznesi olamaz. Gezi Davası’ndaki tüm sanıkların yeniden yargılanma talebi kabul edilmeli, adalet yerini bulmalıdır” dedi.

24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı atandı

Heyet değişikliğini duyuran gazeteci İsmail Saymaz şu bilgileri verdi:

“Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, Gezi Parkı yargılamasında karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerin yeniden yargılama talebine bakacak mahkeme heyetinde yer almaması talebinde bulunmuştu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Mayıs'ta bu talebi kabul etti ve yeni bir heyet oluşturulmasına karar verdi.

Bu karara göre ilk yargılamayı yapan ve ceza kararlarının altında imzası bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyelerinden Mesut Özdemir ve Murat Bircan heyetten çıkartıldı.

24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal, başkan olarak görevlendirildi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yer alan ancak Gezi Parkı kararına katılmayan hakimlerden Mücahit Kemal Yamak ve Enes Budak ise üye hakim olarak değerlendirildi. Osman Kavala'nın yeniden yargılama talebini yeni oluşturulan bu heyet değerlendirecek.”

Canan Coşkun’un 15 Ekim 2020’de yayımlanan haberine göre, yeni atanan mahkeme başkanı Şenol Kartal 2016’da avukatlıktan hakimliğe geçti. Coşkun’un atıf yaptığı basaksehirtimes’taki habere göre, Kartal daha öncesinde Başakşehir Belediyesinde hukuk işleriyle ilgili görev yapıyordu, bu görevden adli hakimlik sınavını kazandığı için ayrıldı.

Osman Kavala'dan yeniden yargılama açıklaması: Adalet herkes için gerekli

Kavala'dan "yeniden yargılama" açıklaması Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sonrası başlayan “yeniden yargılama” tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bazı koşullarda yeniden yargılamanın temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereği olduğunu belirtti: “Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkumiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.”

Ne olmuştu? Özgür Özel ve Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs'ta bir araya geldi. Özel'in gündeminde Kasım 2017'den beri hapiste tutulan Osman Kavala ve Gezi davası kapsamında hapiste olan Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden vardı. Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi, daha sonra yaptığı açıklamalarda da "Bir yol bulunsun, bu cendereden çıkılsın" dedi. AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş de bu görüşe destek verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup toplantısında Özgür Özel'i "CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'na ziyarete gittiğinde saati sorunca 'Sen önce Kavala'yı çıkar' yanıtını almış. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhatapların yüzüne vurması gerekmez miydi? Sayın Özel, saati merak ederse bana sorabilir, köstekli saatimi açar kendisiyle açık açık paylaşırım" diyerek hedef aldı. Abdulkadir Selvi: Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi

(AS)