"Osman Kavala'nın serbest kalması için ne bir değerlendirmeye ne de bir başvuruya ihtiyaç var"

Yeni Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun mimarları arasında yer alan Prof. Dr. Adem Sözüer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Kavala'nın yeniden yargılama talebi hem usul, hem esas bakımından uygun değil” açıklamasına yanıt verdi.

“Kavala ve arkadaşlarının serbest kalması için ne bir değerlendirmeye ne de bir başvuruya ihtiyaç var” diyen Sözüer çözümün açık ve net olduğunu söyleyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AYM) kararının derhal uygulanmasının yeterli olduğunu savundu:

İktidarın mensupları da bu hukuki durumu gayet iyi bilirler. Çünkü AİHM kararlarının yerine getirilmesini önleyen bizzat mevcut hükümettir.

Bilindiği üzere hükümet yıllardır AİHM'in Kavala kararlarını uygulatmayacağını söylüyor ve Avrupa Konseyi’nin ‘kararları uygula’ taleplerine de açıkça hayır diyor. ‘Yetkili mahkemenin’ mensupları ise bu görevlerini ısrarla yapmıyorlar.

Başkanı Adalet Bakanı olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da bu konuda yetkilerini kullanıp AİHM kararlarının gereklerini yerine getirtmiyor.

Avrupa Konseyi’nin kurucusu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ilk imzacılarından Türkiye’de, insanlar özgürlüklerinden keyfi olarak bu şekilde mahrum bırakılırken, eşler, çocuklar anneler babalar da dışarıda bir mahpus hayatı yaşıyor. Tüm bu hukuksuzluklar insan haysiyeti değerinin sürekli ve sistematik şekilde ihlalidir.

Tüm yetkili kişi ve kuruluşlar böyle bir ihlali önleme yükümlülüğü altındadır.