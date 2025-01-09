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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 11:13
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 11:39
2 dk Okuma

Osman Kavala'nın mahpusluğunu anlatan "Bir Dava Hikâyesi" raflarda

“Bir Dava Hikâyesi: Osman Kavala’nın Yedi Yılı” İletişim Yayınları’ndan çıktı. Ayşe Buğra ve Asena Günal'ın derlediği kitap Osman Kavala'nın uzun süreli tutukluluğunun ve davasını çevreleyen hukuki ve siyasi tartışmaların derinlemesine bir incelemesini sunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Osman Kavala'nın mahpusluğunu anlatan "Bir Dava Hikâyesi" raflarda

"Bu kitap, siyasi görüşleri ve toplum anlayışları farklı olan pek çok insana, davanın bir aşamasında, 'Burada tuhaf bir şey, kabul edilmesi zor bir şey oluyor' dedirten, bazen 'Kafkaesk' diye tarif edilen bir dava sürecinin hikâyesi. Aynı zamanda, suç işlediğine dair kanıt olmadan tutuklanmış, hüküm giymiş ve kesintisiz yedi sene boyunca cezaevinde yaşamış bir insanın hayatının yedi senesinin hikâyesi."

Ayşe Buğra ve Asena Günal’ın derlediği “Bir Dava Hikâyesi: Osman Kavala’nın Yedi Yılı” İletişim Yayınları’ndan çıktı.

Kitap, Osman Kavala'nın uzun süreli tutukluluğunun ve davasını çevreleyen hukuki ve siyasi tartışmaların derinlemesine bir incelemesini sunuyor.

Kitap yalnızca süreci değil, aynı zamanda Kavala’nın bu dönemdeki yaşamını, mücadelesini ve düşüncelerini de okurla buluşturuyor.

Cezaevinde gazetecilere verdiği röportajlar, yaptığı basın açıklamaları ve yazdığı yazılar, Kavala’nın yaşadığı adaletsizlik karşısındaki soğukkanlığını gözler önüne seriyor.

Kitapta ayrıca, hukukçuların ve gazetecilerin değerlendirmelerine de yer veriliyor. AİHM eski yargıcı Rıza Türmen ve gazeteci Gökçer Tahincioğlu’nun yazıları, davanın hukuk ve adaletle bağdaşmayan yönlerini detaylı bir şekilde ele alıyor.

Kafkaesk bir sürecin anatomisi

Kitap, Kavala’nın yargılandığı süreci ‘Kafkaesk’ olarak nitelendirilen bir hukuk sisteminin örneği olarak sunuyor.

Sürekli değişen suçlamalar, mahkemelerin uygulamadığı AİHM kararları, beraat kararı sonrası tekrar gözaltına alınmalar gibi olaylar, Türkiye’de yargının durumuna dair çarpıcı bir tablo çiziyor. Kitap, bu süreçte yalnızca Kavala’nın değil, Gezi davasından yargılanan ve 2022’den bu yana hapis olan Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay gibi isimlerin de yaşadığı hak ihlallerini gündeme taşıyor.

Adaletsizliğe maruz kalan herkesin hikayesi

Bir Dava Hikâyesi, sadece bir insanın yedi yıllık özgürlük mücadelesini değil, aynı zamanda adaletsizliğe maruz kalan herkesin sesi olmayı hedefliyor.

Kitabın tanıtım metninde de belirtildiği gibi çalışma, okurları suçsuz yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan bireylerin yaşadıklarına daha duyarlı olmaya davet ediyor.

Kitap, Osman Kavala’nın dayanışmaya olan inancını, kültür-sanat faaliyetlerinin birleştirici gücüne duyduğu güveni ve edebiyatla olan bağını da yansıtıyor.

Suat Aysu’nun tasarladığı kapak ve Ateş Alpar’ın Aramızda adlı performansından bir görselle sunulan Bir Dava Hikâyesi, İletişim Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala Ayşe Buğra asena günal iletişim yayınları
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