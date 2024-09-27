Osman Kavala'nın "kanun yararına bozma" talebinin reddi kararı üst mahkemede bozuldu

"Gezi Davası"nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in Kavala hakkındaki hükmün suçun nesnesinin değişmesi gerekçesiyle "kanun yararına bozma" talebiyle Adalet Bakanlığına yaptığı başvurunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesine yönelik itiraz kabul edildi.

Adalet Bakanı: Kavala'nın yeniden yargılama talebi hem usul, hem esas bakımından uygun değil

Avukat Zengin, kanun yararına bozma yetkisinin Adalet Bakanlığı’na ait olduğundan hareketle 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını 15 Eylül’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşımıştı.

İtiraz başvurusunu inceleyen üst mahkeme 25 Eylül’de kararını açıkladı. Başvuruyu haklı bulan 14. Ağır Ceza Mahkemesi son kararı Adalet Bakanlığı’nın vermesi gerektiğine işaret ederek söz konusu dosyanın, bakanlığa gönderilmesi talebiyle yeniden 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında “İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/08/2024 tarihli, karar verilmesine yer olmadığına dair kararıyla ilgili hükümlü müdafii tarafından yapılan 15/09/2024 tarihli itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına, gereğinin takdir ve ifası için hükümlü müdafi tarafından verilen dilekçenin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi yönünde usulü işlem yapılmak üzere dosyanın ve kararın gereği için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine…” dedi.

(AEK)