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Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 23:18
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2024 00:39
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DOSYA ADALET BAKANLIĞINA GİDECEK

Osman Kavala'nın "kanun yararına bozma" talebinin reddi kararı üst mahkemede bozuldu

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Osman Kavala hakkında Gezi Davası'nda kurulan hükme karşı "kanun yararına bozma" başvurusunu red kararı, muhatabın Adalet Bakanlığı olduğu gerekçesiyle üst mahkemede bozuldu. Dosya Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Osman Kavala'nın "kanun yararına bozma" talebinin reddi kararı üst mahkemede bozuldu
"Osman Kavala'ya Özgürlük" afişi

"Gezi Davası"nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in Kavala hakkındaki hükmün suçun nesnesinin değişmesi gerekçesiyle "kanun yararına bozma" talebiyle Adalet Bakanlığına yaptığı başvurunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesine yönelik itiraz kabul edildi.

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24 Temmuz 2024

Avukat Zengin, kanun yararına bozma yetkisinin Adalet Bakanlığı’na ait olduğundan hareketle 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını 15 Eylül’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşımıştı.

İtiraz başvurusunu inceleyen üst mahkeme 25 Eylül’de kararını açıkladı. Başvuruyu haklı bulan 14. Ağır Ceza Mahkemesi son kararı Adalet Bakanlığı’nın vermesi gerektiğine işaret ederek söz konusu dosyanın, bakanlığa gönderilmesi talebiyle yeniden 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında  “İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/08/2024 tarihli, karar verilmesine yer olmadığına dair kararıyla ilgili hükümlü müdafii tarafından yapılan 15/09/2024 tarihli itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına, gereğinin takdir ve ifası için hükümlü müdafi tarafından verilen dilekçenin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi yönünde usulü işlem yapılmak üzere dosyanın ve kararın gereği için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine…” dedi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala kanun yararına karar bozma
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