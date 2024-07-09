Osman Kavala'nın avukatından Adalet Bakanlığına bir başvuru daha

Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin Adalet Bakanlığının kanun yararına yeniden yargılama talebini reddetmesinin ardından yeni bir başvuru daha yaptı.

Zengin ilkinden farklı olarak ikinci başvurusunu 2017’deki Anayasa Değişikliği Referandumu'na dayandırdı. Bakanlığa verdiği dilekçede Türkiye’de bir sistem değişikliği yaşadığını belirterek referandum sonrasında parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini belirtti.

Mağdurların başbakanlık ve bakanlar kurulu olduğunu, hükümet sisteminin değişmesiyle bu kurumların ortadan kalktığını kaydetti.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 311. maddesine atıf yaparak 'yeni olay - yeni olgu' prensibiyle “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçunun oluşmadığını söyledi.

Dilekçenin bir suretinin Cumhurbaşkanlığı makamına sunularak şikâyetlerinin devam edip etmediğini sorulmasını isteyen Zengin, ayrıca eski hükümet sistemi olan parlamenter sistemin, yeni sistem içerisine alınıp alınmadığı konusunda yazılı görüş talep etti.

MASAK ve MİT'e atıf

Zengin ayrıca dilekçede, Kavala’nın hiçbir kitlesel eylemin organizasyonunda yer almadığını, finansman sağlamadığını, Gezi eylemlerini mutabakatla sonuçlanması için gayret gösterdiği söyledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının da bu doğrultuda olduğunu kaydetti. Zengin, “Müvekkilin durumunu en iyi bilecek kuruluş, Milli İstihbarat Teşkilatı’dır” diyerek de MİT’te görüşünün sorulmasını istedi.

Devamında “Osman Kavala tertemiz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Yaratılmak istenen algının aksine müvekkil Osman Kavala siyasal veya askeri casus değildir” dedi ve şunları kaydetti:

“Yargılamanın yenilenmesi başvurumuzda bu açıklamaları yapmamızın nedeni; ülkemizin hukuk alanında normalleşmesine zemin hazırlamak, bu anlamda genel bir iyileşmeye katkıda bulunmak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kripto yapılarla mücadelesinde ufak da olsa katkıda bulunmak içindir. Zaman içinde bu cümlenin anlamı daha iyi anlaşılacaktır. Ne var ki sorumluluk mevkiinde olanların; umulur ki, bu sürece bigane kalmamaları, gerçek vatanseverlerin cesaretini biraz daha artıracaktır. Bu bakımdan hukukçu olan Adalet Bakanımıza büyük görev düştüğü izahtan varestedir.”

Abdülkadir Selvi 2 Mayıs’ta yazmıştı

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi 2 Mayıs’ta yazdığı yazıda dilekçedeki noktaya değinmiş, Gezi olaylarından bugüne hükümet sisteminin değiştiğini, başbakan ve bakanlar kurulu kurumlarının artık olmadığını söyleyerek mağduru olmayan bir suçun olamayacağını yazmıştı.

Selvi yazısında “O sistem kaldırıldığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü kez değil, ikinci kez cumhurbaşkanı adayı oldu. Yüksek Seçim Kurulu, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazı tam da bu nedenle reddetti” demişti.

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(HA)