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HABER
Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2024 11:13
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2024 11:17
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Osman Kavala: Keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceği görülüyor

Osman Kavala, “kanun yararına bozma” talebine karşı Adalet Bakanlığı’ndan gelen ret kararını “Ülkemizde temel hukuk ilkelerinin egemen olacağı günlerin uzak olmadığına inanıyorum” diye değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Osman Kavala: Keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceği görülüyor

Gezi Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, “kanun yararına bozma” talebine Adalet Bakanlığı’ndan gelen ret kararı sonrası bir açıklama yaptı.

Kavala başvurunun reddedilmesini “keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceğini gösteriyor” diye yorumladı.

Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda karar vereceğini ümit ettiğini söyledi.

Kavala’nın açıklaması şöyle:

Gezi davasında hukuk ve demokrasi değerlerine bağlı insanlar suç işlediklerine dair delil olmadan yargılandılar, ağır cezalara çarptırıldılar. Benim de yakında cezaevinde yedinci yılım tamamlanmış olacak.

Yerel Mahkemelere ve Adalet Bakanlığı’na yapmış olduğumuz davanın yeniden görülmesi taleplerinin reddedilmesi, keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceğini göstermektedir. Yine de, Anayasa Mahkemesi’nin önümüzdeki günlerde başvurularımızı değerlendirerek AİHM kararları doğrultusunda karar vereceğini ümit ediyorum.

Ülkemizde temel hukuk ilkelerinin egemen olacağı günlerin uzak olmadığına inanıyorum. Yurttaşların özgür ve güvenli biçimde yaşama hakkının korunması devletin temel yükümlülüğüdür. Her yurttaşın hayatı eşit derecede değerlidir."

Adalet Bakanlığı, Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti
Adalet Bakanlığı, Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti
5 Temmuz 2024

(HA)

Osman Kavala
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Adalet Bakanlığı, Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti
5 Temmuz 2024
/haber/adalet-bakanligi-osman-kavala-nin-basvurusunu-reddetti-297168
ilgili haberler
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu öncelikli olarak inceleyecek
9 Nisan 2024
/haber/aihm-osman-kavalanin-ikinci-basvurusunu-oncelikli-olarak-inceleyecek-294062
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Kavala uyarısı: Türkiye zorluk yaratıyor
11 Nisan 2024
/haber/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-nden-kavala-uyarisi-turkiye-zorluk-yaratiyor-294125
Osman Kavala kimdir?
12 Haziran 2024
/haber/osman-kavala-kimdir-296430
MHP'li Yıldız, Selvi’nin “Kavala üzerinden hükümlü propagandası yaptığını" iddia etti
19 Haziran 2024
/haber/mhp-li-yildiz-selvinin-kavala-uzerinden-hukumlu-propagandasi-yaptigini-iddia-etti-296629
Osman Kavala'ya yeni heyetten de ret
15 Mayıs 2024
/haber/osman-kavala-ya-yeni-heyetten-de-ret-295414
Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasını yeni heyet değerlendirecek
14 Mayıs 2024
/haber/osman-kavala-nin-yeniden-yargilanmasini-yeni-heyet-degerlendirecek-295383
Osman Kavala'dan yeniden yargılama açıklaması: Adalet herkes için gerekli
9 Mayıs 2024
/haber/osman-kavala-dan-yeniden-yargilama-aciklamasi-adalet-herkes-icin-gerekli-295187
Avrupa Konseyi raportörü Kavala için geliyor
7 Haziran 2024
/haber/avrupa-konseyi-raportoru-kavala-icin-geliyor-296297
Abdülkadir Selvi: Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının Türkiye'ye ne yararı var?
17 Nisan 2024
/haber/abdulkadir-selvi-osman-kavala-nin-hapiste-tutulmasinin-turkiye-ye-ne-yarari-var-294332
Adalet Bakanlığı, Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti
5 Temmuz 2024
/haber/adalet-bakanligi-osman-kavala-nin-basvurusunu-reddetti-297168
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