Osman Kavala: Keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceği görülüyor

Gezi Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, “kanun yararına bozma” talebine Adalet Bakanlığı’ndan gelen ret kararı sonrası bir açıklama yaptı.

Kavala başvurunun reddedilmesini “keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceğini gösteriyor” diye yorumladı.

Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda karar vereceğini ümit ettiğini söyledi.

Kavala’nın açıklaması şöyle:

Gezi davasında hukuk ve demokrasi değerlerine bağlı insanlar suç işlediklerine dair delil olmadan yargılandılar, ağır cezalara çarptırıldılar. Benim de yakında cezaevinde yedinci yılım tamamlanmış olacak.

Yerel Mahkemelere ve Adalet Bakanlığı’na yapmış olduğumuz davanın yeniden görülmesi taleplerinin reddedilmesi, keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceğini göstermektedir. Yine de, Anayasa Mahkemesi’nin önümüzdeki günlerde başvurularımızı değerlendirerek AİHM kararları doğrultusunda karar vereceğini ümit ediyorum.

Ülkemizde temel hukuk ilkelerinin egemen olacağı günlerin uzak olmadığına inanıyorum. Yurttaşların özgür ve güvenli biçimde yaşama hakkının korunması devletin temel yükümlülüğüdür. Her yurttaşın hayatı eşit derecede değerlidir."