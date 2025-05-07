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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 16:15
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2025 16:20
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Osman Kavala, Goethe Madalyası’na layık görüldü

Almanya'nın en önemli devlet nişanlarından olan Goethe Madalyası'nın bu yılki sahipleri Çinli dil bilimci Li Yuan, Belçikalı yazar David Van Reybrouck ve Türkiye'den Osman Kavala oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Osman Kavala, Goethe Madalyası’na layık görüldü

Almanya'nın en prestijli devlet nişanlarından biri olan Goethe Madalyası'nın 2025 yılı sahipleri açıklandı.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 2017’den beri hapis olan iş insanı Osman Kavala, 70. kez verilecek olan Goethe Madalyası'nın bu yılki üç sahibinden biri oldu.

Kavala’yla birlikte Çinli dil bilimci Li Yuan, Belçikalı yazar David Van Reybrouck ödüle layık görüldü.

Goethe Madalyası, Alman yazar ve şair Johann Wolfgang von Goethe'nin onuruna her yıl doğum günü olan 28 Ağustos'ta düzenlenen törenle sahiplerine takdim ediliyor.

Ödüller, Goethe Enstitüsü Başkanı Gesche Joost tarafından Weimar’daki Kunstfest kapsamında halka açık bir törenle verilecek. Ödül sahipleri ve çalışmaları halka tanıtılacak.

"Yorulmak bilmez bir fikir insanı ve öncü bir kişilik"

DW Türkçe’nin aktardığına göre Enstitü Başkanı Joost, bu yıl kazananları açıklarken yaptığı konuşmasında dünyaya büyük bir "sertliğin" damgasını vurduğunu ifade ederek demokratik değerlerin birçok yerde baskı altında olduğunu söyledi.

Tam da böyle bir dönemde kültürel anlayışa hizmet eden ve fark yaratabilen insanlara ihtiyaç duyulduğunu aktaran Joost, Goethe Madalyası'na layık görülen kişilerin böyle şahsiyetler olduğunu kaydetti.

Her üç ödül sahibinin de cesaret, yaratıcılık ve net bir bakış açısıyla Almanya ile dilsel ve kültürel değiş tokuş için çaba harcadıklarını belirterek ödül sahiplerinin yaptıkları çalışmalarla kendi ülkelerinin dışında da büyük etki yaratabildiklerini ifade etti.

Kavala'nın "yorulmak bilmez bir fikir insanı ve öncü bir kişilik olduğunu" dile getiren Joost, 2017'de Türkiye'de tutuklanmasına rağmen Kavala'nın barış ve toplumsal uzlaşı için çalışmalarına önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti. Kavala'nın büyük bir özveriyle kültürel alanlar yarattığını ve çalışmalarıyla bölgedeki sivil toplum ağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Daha önce dört Türkiyeli ödüle değer görüldü

Osman Kavala'dan önce bu ödül Türkiye’den Prof. Dr. Sadi Irmak, Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Şara Sayın ve Doğan Akhanlı’ya da verilmişti.

1979'da Türkiye eski başbakanlarından Goethe, Schopenhauer ve Nitsche'nin eserlerini Türkçe'ye kazandıran çevirmen Prof. Dr. Sadi Irmak, 1981'de Atatürk'ün verdiği burs ile eğitimini Almanya'da yapan 1911 Filistin doğumlu ünlü arkeolog Prof. Dr. Ekrem Akurgal, 2000 yılında tanınmış Alman dili ve edebiyatı uzmanı Türkolog Prof. Dr. Şara Sayın ile 2019 yılında Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli yazar ve aktivist Doğan Akhanlı layık görülmüştü.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala
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