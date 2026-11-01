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YT: Yayın Tarihi: 01.11.2026 14:40 1 Kasım 2026 14:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.11.2026 14:41 1 Kasım 2026 14:41
Okuma Okuma:  2 dakika

Osman Kavala dokuz yıldır cezaevinde

“Cezaevine girdiğimde 60 yaşındaydım. Bu yaştan sonra sivil toplum alanında aktif olarak çalışabileceğim sürenin neredeyse tamamını ve sağlıklı yaşayabileceğim yılların önemli bir kısmını cezaevinde geçirmiş oldum.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Osman Kavala dokuz yıldır cezaevinde
Fotoğraf: osmankavala.org
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1 Kasım 2017’den bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala, bugün cezaevindeki dokuzuncu yılını doldurdu.

Gezi Davası’nda yargılanan Kavala, 2022’de “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi, aynı davada “siyasal veya askeri casusluk” suçlamasından ise beraat etti. Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2019’da derhal serbest bırakılmasına hükmetmesine, 2022’de Türkiye’nin bu karara uymadığını tespit etmesine ve 2026’da adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmesine rağmen hâlâ cezaevinde.

Kavala, cezaevindeki dokuzuncu yılının tamamlanması dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

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Cezaevine girdiğinde 60 yaşında olduğunu hatırlatan Kavala, sivil toplum alanında aktif çalışabileceği sürenin önemli bölümünü cezaevinde geçirdiğini belirtti.

Kavala ayrıca, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen hukuk devletinin tesisine yönelik gelişmeleri görebileceğine inandığını söyledi.

Osman Kavala’nın açıklamasının tam metni şöyle:

Silivri’de ikametimin dokuzuncu yılı tamamlandı. İlk tutuklandığımda bunun bir hata olduğunu, kısa zaman içinde düzeltileceğini düşünüyordum. Yanılmışım. Suç işlediğime dair herhangi bir delil bulunmamasından dolayı beraatle sonuçlanan Gezi davasından sonra, AİHM kararına rağmen, kurgulanan casusluk suçlamasıyla tutukluluğum sürdürüldü, beraat kararları bozuldu, bana ve diğer suçlananlara ağır cezalar verildi. Bana yöneltilmiş olan suçlamada delil bulunmayışını telafi etmek için akıl almaz iddialar öne sürülmüştü. Yirmi küsur siyasi parti ve siyasi örgütü, yüze yakın sendika, meslek odası ve derneğin oluşturduğu Taksim Dayanışma Platformu’nu kalkışmaya yönlendirdiğim, hükümeti devirmeye teşebbüs eden göstericilerin her türlü ihtiyacını karşılamış olduğum iddia edildi.

Bütün bunlar görülebildiği için, AİHM son kararında özgürlüğümün kısıtlanmasına yol açan işlemleri adaletin açık biçimde inkâr edilmesi olarak değerlendirdi.

Bu tespit sadece hukuk kurallarına değil, etik ilkelere de riayet edilmediği anlamına geliyor. Bunun bir sonucu da insan hayatının değersiz görülmesi.

Cezaevine girdiğimde 60 yaşındaydım. Bu yaştan sonra sivil toplum alanında aktif olarak çalışabileceğim sürenin neredeyse tamamını ve sağlıklı yaşayabileceğim yılların önemli bir kısmını cezaevinde geçirmiş oldum. Ancak, yaşamakta olduğumuz bütün sıkıntılara rağmen, ülkemde hukuk devletinin tesisine yönelik gelişmeleri görebileceğime inanıyorum. Umut ettiğim gibi, Gezi davasından ve maruz kaldığım adaletsizlikten ders çıkartılabilirse, bu benim için teselli kaynağı olacak.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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