Osman Kavala'dan yeniden yargılama açıklaması: Adalet herkes için gerekli

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sonrası başlayan ‘yeniden yargılama’ tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kavala, bazı koşullarda yeniden yargılamanın temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereği olduğunu belirtti. Ancak “Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir” diye ekledi. Kavala’nın açıklaması şöyle:

"Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkumiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir.

Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir."

Yeniden yargılama tartışması

Özgür Özel ve Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs'ta bir araya geldi. Özel'in gündeminde Kasım 2017'den beri hapiste tutulan Osman Kavala ve Gezi davası kapsamında hapiste olan Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden vardı.

Özel, isim vermeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi. Özel daha sonra yaptığı açıklamalarda da "Bir yol bulunsun, bu cendereden çıkılsın" dedi.

Özel'in Kavala ve Gezi açıklaması iktidar kanadında da karşılık buldu. AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş bu görüşe destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup toplantısında Özgür Özel'i "CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'na ziyarete gittiğinde saati sorunca 'Sen önce Kavala'yı çıkar' yanıtını almış. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhatapların yüzüne vurması gerekmez miydi? Sayın Özel, saati merak ederse bana sorabilir, köstekli saatimi açar kendisiyle açık açık paylaşırım" diyerek hedef aldı.

(HA)