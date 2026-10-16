ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.10.2026 17:15 16 Ekim 2026 17:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.10.2026 17:23 16 Ekim 2026 17:23
Okuma Okuma:  2 dakika

Osman Kavala: AİHM kararına rağmen yeniden yargılamanın reddi yargıya zarar veriyor

AİHM Büyük Daire kararına rağmen yeniden yargılanma ve infazın durdurulması talebi reddedilen Osman Kavala, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin CMK hükümlerini keyfi biçimde yorumladığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Osman Kavala: AİHM kararına rağmen yeniden yargılamanın reddi yargıya zarar veriyor
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen ve 1 Kasım 2017’den bu yana cezaevinde tutulan sivil toplum ve insan hakları savunucusu Osman Kavala, AİHM kararının uygulanmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Kavala, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “yargının itibarına zarar verdiğini” belirterek şunları söyledi:

“25 Ağustos tarihli AİHM kararında maruz kaldığım yargısal işlemler, adaletin inkârı olarak nitelendirilmişti. Bunun ana nedeni suç işlemiş olduğuma dair bir bulgu olmadan ve olmadığının bilinmesine rağmen hukukun özünü zedeleyen işlemlerle özgürlüğümün kısıtlanmasının sürdürülmesi oldu.

13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vahim bir insan hakları ihlaline son vermek yerine AİHM’e bireysel başvuru hakkı ve CMK maddelerini keyfi biçimde yorumlayarak yeniden yargılamayı reddetmesi yargının itibarına da zarar veriyor.”

AİHM Büyük Dairesi, 25 Ağustos’taki kararında Kavala’nın özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. Mahkeme, Kavala’nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması ve mahkumiyetinin bütün sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar vermişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise AİHM’e başvuru öncesinde iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiğini savunarak yeniden yargılama talebini reddetti. Mahkeme, AİHM’nin bir temyiz mahkemesi olmadığını ve delillerin değerlendirilmesinin ulusal mahkemelerin yetkisinde bulunduğunu ileri sürdü.

Mahkeme bir kez daha AİHM’nin Osman Kavala kararını tanımadı
Mahkeme bir kez daha AİHM’nin Osman Kavala kararını tanımadı
13 Ekim 2026

Osman Kavala'nın hapsi

Sivil toplum ve insan hakları savunucusu Osman Kavala, 2013'teki Gezi Parkı protestolarını organize ve finanse ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı, 1 Kasım 2017'de tutuklandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Aralık 2019'da Kavala'nın tutuklanması için makul şüphe bulunmadığına ve tutukluluğunun kendisini insan hakları savunucusu olarak susturma amacı taşıdığına hükmederek serbest bırakılmasını istedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020'de Gezi davasında Kavala'nın beraatine ve tahliyesine karar verdi. Ancak Kavala, cezaevinden çıkamadan yeniden gözaltına alındı ve farklı suçlamalarla tutuklandı. Beraat kararı daha sonra istinaf mahkemesince bozuldu.

Yeniden görülen Gezi davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022'de Kavala'yı "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar, 28 Eylül 2023'te Yargıtay tarafından onandı.

Türkiye'nin 2019 tarihli AİHM kararını uygulamaması üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ihlal prosedürü başlattı. AİHM, 11 Temmuz 2022'de Türkiye'nin söz konusu karara uyma yükümlülüğünü ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM Büyük Dairesi, 25 Ağustos 2026'da verdiği yeni kararda da Kavala'nın özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala
ilgili haberler
Kavala’nın avukatları: AİHM kararı gecikmeksizin uygulanmalı
25 Ağustos 2026
/haber/kavalanin-avukatlari-aihm-karari-gecikmeksizin-uygulanmali-322801
AİHM Büyük Daire’den ikinci Kavala kararı: “Derhal serbest bırakılmalı”
25 Ağustos 2026
/haber/aihm-buyuk-daireden-ikinci-kavala-karari-derhal-serbest-birakilmali-322783
AİHM Büyük Dairesi’nin Kavala kararı neden bir hukuk dönüm noktası?
26 Ağustos 2026
/haber/aihm-buyuk-dairesinin-kavala-karari-neden-bir-hukuk-donum-noktasi-322812
Osman Kavala dosyasında 2017’den bugüne ne oldu?
25 Ağustos 2026
/haber/osman-kavala-dosyasinda-2017den-bugune-ne-oldu-322775
Rıza Türmen: AİHM’nin Osman Kavala kararı AYM’nin saygınlığına ağır bir darbe
26 Ağustos 2026
/haber/riza-turmen-aihmnin-osman-kavala-karari-aymnin-sayginligina-agir-bir-darbe-322839
İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı: "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır"
25 Ağustos 2026
/haber/insan-haklari-savunuculari-dayanisma-agi-osman-kavala-derhal-serbest-birakilmalidir-322794
Osman Kavala: AİHM kararlarına uyulması hukuk devletinin yükümlülüğüdür
27 Ağustos 2026
/haber/osman-kavala-aihm-kararlarina-uyulmasi-hukuk-devletinin-yukumlulugudur-322873
Mahkeme, Adalet Bakanlığı’na AİHM’nin Osman Kavala kararını sordu
10 Eylül 2026
/haber/mahkeme-adalet-bakanligina-aihmnin-osman-kavala-kararini-sordu-323349
Mahkeme bir kez daha AİHM’nin Osman Kavala kararını tanımadı
13 Ekim 2026
/haber/mahkeme-bir-kez-daha-aihmnin-osman-kavala-kararini-tanimadi-324386
Mehmet Uçum’a AKP içinden Osman Kavala ve AİHS tepkisi
29 Ağustos 2026
/haber/mehmet-ucuma-akp-icinden-osman-kavala-ve-aihs-tepkisi-322946
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kavala’nın avukatları: AİHM kararı gecikmeksizin uygulanmalı
25 Ağustos 2026
/haber/kavalanin-avukatlari-aihm-karari-gecikmeksizin-uygulanmali-322801
AİHM Büyük Daire’den ikinci Kavala kararı: “Derhal serbest bırakılmalı”
25 Ağustos 2026
/haber/aihm-buyuk-daireden-ikinci-kavala-karari-derhal-serbest-birakilmali-322783
AİHM Büyük Dairesi’nin Kavala kararı neden bir hukuk dönüm noktası?
26 Ağustos 2026
/haber/aihm-buyuk-dairesinin-kavala-karari-neden-bir-hukuk-donum-noktasi-322812
Osman Kavala dosyasında 2017’den bugüne ne oldu?
25 Ağustos 2026
/haber/osman-kavala-dosyasinda-2017den-bugune-ne-oldu-322775
Rıza Türmen: AİHM’nin Osman Kavala kararı AYM’nin saygınlığına ağır bir darbe
26 Ağustos 2026
/haber/riza-turmen-aihmnin-osman-kavala-karari-aymnin-sayginligina-agir-bir-darbe-322839
İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı: "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır"
25 Ağustos 2026
/haber/insan-haklari-savunuculari-dayanisma-agi-osman-kavala-derhal-serbest-birakilmalidir-322794
Osman Kavala: AİHM kararlarına uyulması hukuk devletinin yükümlülüğüdür
27 Ağustos 2026
/haber/osman-kavala-aihm-kararlarina-uyulmasi-hukuk-devletinin-yukumlulugudur-322873
Mahkeme, Adalet Bakanlığı’na AİHM’nin Osman Kavala kararını sordu
10 Eylül 2026
/haber/mahkeme-adalet-bakanligina-aihmnin-osman-kavala-kararini-sordu-323349
Mahkeme bir kez daha AİHM’nin Osman Kavala kararını tanımadı
13 Ekim 2026
/haber/mahkeme-bir-kez-daha-aihmnin-osman-kavala-kararini-tanimadi-324386
Mehmet Uçum’a AKP içinden Osman Kavala ve AİHS tepkisi
29 Ağustos 2026
/haber/mehmet-ucuma-akp-icinden-osman-kavala-ve-aihs-tepkisi-322946
Sayfa Başına Git