Osman Kavala 7 yıldır hapis, Avrupa halen Türkiye'yle ‘dostane çözüm’ü konuşuyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Gezi Parkı davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’yla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği ihlal kararını ve Türkiye’nin kararı uygulamamasını bu hafta bir kez daha ele aldı.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın aktardığına göre Komite toplantının ardından bir karar metni yayımladı. Buna göre Komite, Türkiye’ye Kavala’nın "derhal serbest bırakılması" yönündeki AİHM hükmünün uygulanması çağrısını bir kez daha yineledi.

Komite, Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında son aylarda yürütülen diyaloğu "memnuniyet verici" olarak nitelendirdi. Kavala ile ilgili son görüşme 24 Ekim 2024’te Ankara’da gerçekleşti ve Avrupa Konseyi heyeti görüşmenin ardından Kavala’yı cezaevinde ziyaret ettiği aktarıldı.

Bu görüşme sürecinde Ankara’nın tutumunu "yapıcı" olarak değerlendiren Komite, Avrupa Konseyi’ne Türkiye ile "üst düzey teknik diyaloğu" sürdürmesi çağrısı yaptı.

Masada üç formül var

Kararda, Avrupa Konseyi'nin, Ankara ile yürüttüğü teknik diyalog sürecinde, Kavala’nın AİHM kararları temelinde Türkiye’de yeniden yargılanıp beraat etmesini ve yeniden yargı sürecinde geçici serbest bırakılmasını usulen sağlayacak üç temel yöntem tespit ettiği kaydedildi.

İlk yöntem olarak, Kavala tarafından AYM’ye yapılan iki bireysel başvurudan birinde ihlal kararı verilip dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmesi ve Ağır Ceza’nın Kavala’nın tutuksuz yargılanmasına karar vermesi gösteriliyor. Ancak AYM’nin iş yükü nedeniyle Osman Kavala’nın başvurularını ne zaman karara bağlayacağı bilinmiyor.

İkinci yöntem, AİHM gündemine bu yıl 18 Ocak’ta taşınmış ikinci Osman Kavala davasıyla bağlantılı. AİHM’nin bu davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkına ilişkin 6’ncı maddesinin ihlaline hükmetmesi halinde, Türkiye'de Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesini düzenleyen 311’inci maddenin işletilebileceği ve yeniden yargı sürecinde Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kavala’nın tutuksuz yargılanmasına karar verebileceği belirtiliyor.

Üçüncü yöntem ise şu an AİHM tarafından görülmekte olan ikinci Kavala davasında Ankara ile Kavala’nın "Dostane Çözüm" adı verilen formülde uzlaşması. Kavala dosyasında bu formülü en hızlı yol olarak gören Avrupa Konseyi Sekretaryası, bugün açıkladığı kararında, Türk hükümetine AİHM gündemindeki ikinci Kavala kararında "dostane çözüm" formülünü "bütünüyle değerlendirme" önerisinde bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayan Türkiye'ye karşı 2 Şubat 2022'de ihlal prosedürünü başlattı. Ancak aradan geçen yaklaşık üç senede Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Osman Kavala kimdir?

(HA)