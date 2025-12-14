Osman Çaklı kimdir?

Gazetecilik serüvenine üniversite yıllarında adım attı. Uşak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Yaklaşık 8 yıldır gazetecilik yapıyor. Bursa’da çeşitli yerel gazetelerde çalışarak mesleki deneyimini pekiştirdi; BirGün gazetesine haberler üretti. GazeteDuvar’da hem yerel hem de İstanbul muhabiri olarak görev aldı.

Ayrıca ArtıGerçek internet sitesinde İstanbul muhabirliği yaptı. Yargı ve çocuk işçiliği alanlarındaki çalışmalarıyla, Metin Göktepe ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen 2024 yılı röportaj ödüllerine layık görüldü. Sadık Güleç ile birlikte kaleme aldığı “Yeni Nesil Çeteler” kitabını kaleme aldı. Çalışmalarına serbest gazeteci olarak devam ediyor.