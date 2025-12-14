ENGLISH KURDÎ
KİM
Yayın Tarihi: 14 Aralık 2025 12:31
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2025 12:34
1 dk Okuma

Osman Çaklı kimdir?

Gazeteci Osman Çaklı, Sadık Güleç ile birlikte "Yeni Nesil Çeteler" isimli kitabı yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Osman Çaklı kimdir?

Gazetecilik serüvenine üniversite yıllarında adım attı. Uşak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Yaklaşık 8 yıldır gazetecilik yapıyor. Bursa’da çeşitli yerel gazetelerde çalışarak mesleki deneyimini pekiştirdi; BirGün gazetesine haberler üretti. GazeteDuvar’da hem yerel hem de İstanbul muhabiri olarak görev aldı.

Ayrıca ArtıGerçek internet sitesinde İstanbul muhabirliği yaptı. Yargı ve çocuk işçiliği alanlarındaki çalışmalarıyla, Metin Göktepe ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen 2024 yılı röportaj ödüllerine layık görüldü. Sadık Güleç ile birlikte kaleme aldığı “Yeni Nesil Çeteler” kitabını kaleme aldı. Çalışmalarına serbest gazeteci olarak devam ediyor.

