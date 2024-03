Oscar töreninde Gazze’de ateşkes çağrısı

ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da bu yıl 96’ncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü Oppenheimer, "En İyi Yönetmen" ödülünü filmin yönetmeni Christopher Nolan aldı.

Törenin dışında İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi. "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar kazanan "Zone of Interest" filminin yönetmeni Jonathan Glazer da konuşmasında, Gazze'deki İsrail saldırılarına ve işgaline tepki gösterdi.

Oyunculardan ateşkes talebi

Ödül töreninden önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı ve yolu kapadı.

Gazze'ye destek gösterisi nedeniyle ödül töreni bir süre geç başlarken, Gazze'de acil ateşkes talebinde bulunan Hollywood oyuncuları da kırmızı halıda yakalarında "ateşkesi" sembolize eden broşlarla poz verdi.

Aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi Hollywood yıldızlarının bulunduğu birçok oyuncunun salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

Youssef: Çocukları öldürmeyi bırakın

Oyuncu Ramy Youssef ödül töreni öncesinde medyaya yaptığı açıklamada, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın" dedi.

"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Holokost'u anlatan "Zone of Interest" filmiyle ödül kazanan Jonathan Glazer, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada Gazze'deki işgale tepki gösterdi:

"Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasp edilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları."

Ödüller, Oppenheimer’a

Törende Christopher Nolan'ın fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi, "En İyi Film" ödülünü kazandı.

13 dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Christopher Nolan da "En İyi Yönetmen" ödülünü aldı.

Filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Oppenheimer'daki rolüyle dikkatleri çeken ve "Iron Man" karakteriyle ünlenen Robert Downey Jr. da ilk Oscar'ına "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüyle ulaştı.

Ödüller

En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Yönetmen: Chistopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone - Poor Things

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Özgün Şarkı: What Was I Made For? - Barbie

En İyi Film Müziği: Oppenheimer

En İyi Sinematografi: Oppenheimer

En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One

En İyi Belgesel : Mariupol'de 20 Gün