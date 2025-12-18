Oscar töreni 2029’dan itibaren yalnızca YouTube’da yayınlanacak

Akademi, Oscar ödüllerinin 2029’dan itibaren yalnızca YouTube üzerinden yayınlanacağını açıkladı.

Beş yıllık anlaşma, Hollywood’un en prestijli ödül töreninin ilk kez tamamen çevrimiçi olarak izlenmesini sağlayacak ve ABD’nin ABC kanalıyla süregelen onlarca yıllık yayın ortaklığını sonlandıracak.

Akademi Başkanı Bill Kramer ve Başkan Lynette Howell Taylor, söz konusu kararın ödülleri “mümkün olan en geniş küresel izleyici kitlesine ulaştıracağını ve hem Akademi üyeleri hem de sinema camiası için faydalı olacağını” belirtti.

Oscar törenleri Amerika’da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından izleniyor ve dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. ABC’nin mevcut sözleşmesi 2028’de, 100. Akademi Ödülleri ile sona erecek ve kanal o tarihe kadar yayına devam edecek.

“Cesur bir yön değişikliği”

Agence France Presse’in (AFP) aktardığına göre, YouTube ile yapılan anlaşma, izleyicilerin giderek çevrimiçi içerik tükettiği bir dönemde, Oscar’lar için cesur bir yön değişikliği olarak değerlendiriliyor.

Silicon Valley şirketlerine ait dijital yayın platformları, devasa sözleşmelerle en yetenekli isimleri Hollywood stüdyolarından çekiyor; ancak bu platformların filmleri uzun süre sinema salonlarında göstermemesi endişe yaratıyor.

Akademi açıklamasında, “Bu işbirliği, YouTube’un geniş erişimini kullanacak ve Oscar’lar ile diğer Akademi programlarına yenilikçi etkileşim fırsatları katarken mirasımızı da onurlandıracak,” dedi. Yeni anlaşmanın mali detayları ise açıklanmadı.

ABC Entertainment sözcüsü, “ABC, Oscar’ların yarım asrı aşkın süredir gururlu ev sahibi olmuştur. Gösterinin 100. yıl kutlaması da dahil önümüzdeki üç yayını sabırsızlıkla bekliyoruz ve Akademi’ye başarılar diliyoruz,” dedi.