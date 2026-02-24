Ortaokulda çocuklara selefi andı okutuldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda Ramazan boyunca Türkiye genelindeki okullarda ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ temalı etkinlikler düzeneceğini bildirmişti.

Bu tarz etkinliklerin laiklik, eşitlik ve uluslararası sözleşmelerle birlikte "çocuğun üstün yararı" ilkesine karşı bir eylem olduğunu belirten yüzlerce aydın “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine imza attı.

Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak

"Dileğimiz şehit olmaktır"

Okullardan dini içerikli etkinlik haberleri gelmeye devam ederken İstanbul'da bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'ndan dikkat çeken bir görüntü sosyal medyada yayıldı.

Arnavutköy'deki okulda öğrencilere okul bahçesinde Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin kullandığı selefi andı okutuldu. Görüntüler cemaatin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Rabbimiz Allah, - Önderimiz Muhammed (sav), - Gündemimiz Vahiy, - Davetimiz Tevhid ve Sünnet, - Mücadelemiz Şirk, Bidat ve Masiyetedir. - Korkumuz Günahlarımız, - Ümidimiz İlahi Rahmettir. - Dileğimiz; Sıddık, Şehit ve Salihlerden Olmaktır."

Tevhid Dergisi çevrelerince sloganlaştırılmış bu ifadeler, Halis Bayancuk'un 2020 tarihli bir yazısında geçiyor. Dergi ise IŞİD ve El-Kaide bağlantılarıyla gündeme gelen ve Halis Bayancuk'un (Ebu Hanzala) liderliğini yaptığı "Tevhid ve Sünnet Cemaati"nin yayın organı olarak tanınıyor.

"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"

"Ektiğimiz tohumlar..."

Cemaat sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin programlarında kullandığı muvahhidin andı, bir okulda çocuklara topluca tekrar ettirildi. Bu kutlu ifadelerle küçük yaşta tanışan evlatlarımızın; gelecekte bu kelimelerin derin manasını idrak ederek Tevhid ve Sünnet davetini daha iyi kavrayacakları, başta ideolojik dayatmalar olmak üzere putperestliğin her türüne karşı duracakları ümit ediliyor. Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir. Tevhid ve Sünnet davetinin ekmiş olduğu tohumlar; yıllardır laik-kemalist diktanın demir yumruğuyla, okul sıralarında putperest ritüellerle zihinleri iğdiş edilmeye çalışılan nesillerin aslına rücu etmesine vesile oluyor. Heykeller önünde el pençe divan durdurulan, ideolojik prangalarla köleleştirmek istenen evlatlar umulur ki prangalardan kurtularak fıtratlarına dönüş sağlayacaktır.

Tevhid ve Sünnet Cemaati lideri Halis Bayancuk tahliye edildi

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) kimdir? Ebu Hanzala adıyla bilinen Halis Bayancuk, 1984'te Diyarbakır'da doğdu. Türkiye'deki Hizbullah örgütünün ileri gelen isimlerinden olan Hacı Bayuncuk'un oğlu. Geleneksel İslami çizgiden farklı olarak, din-devlet ilişkisini itikadi bir mesele olarak alır. Şeriat yönetiminin zorunluluğuna ve bunun da bir halife önderliğinde olması gerektiğini inanır. Bunun dışındaki resmi yönetim şekilleri, tağuttur (Allah'a karşı isyan eden), tevhide aykırıdır. 2014'te yayımladığı videosunda IŞİD hakkında, "IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir. Onlara yönelik her bir saldırıyı bize yapılmış sayarız. Ben inanıyorum ki o savaş akide savaşıdır. Ben o kardeşlerimin yanındayım" dedi. Çeşitli zamanlarda El Kaide ve IŞİD soruşturmalarında gözaltına alındı, tutuklandı, ardından bırakıldı. Merkezi İstanbul Bağcılar'da olan Bayancuk'un lideri olduğu Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin, Tevhid Kitabevi, "tevhiddersleri.org", "tevhidgundemi.com", Tevhid Dergisi ve " Halis Bayancuk Hoca" isimli YouTube kanalı gibi yayın organları bulunuyor.

