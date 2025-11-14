Ortaköy'deki gıda zehirlenmesinde anne de hayatını kaybetti

Önceki gün Fatih'te konakladıkları otelden mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılan Servet ve Çiğdem B. ve çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet B. ve 3 yaşındaki Masal B.'den çocuklar Kadir ve Masal B. yapılan müdahalelere karşın ölmüşlerdi.

Bu sabah anne Çiğdem B.'nin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Adalet Bakanının açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç'un açıklamasına göre, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "soruşturma titizlikle sürdürülüyor."

"Soruşturma kapsamında; Ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplan[dı], bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alın[dı]. [...] Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam [ediyor]."

Ne olmuştu? Ntv'nin haberine göre, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen aile 11 Kasım'da Ortaköy'de bir seyyar satıcıda midye, sonrasında da bir restoranda tavuk, tantuni ve sucuk yediler. Aile üyeleri aynı gün rahatsızlanarak hastaneye başvurdular. Daha sonra taburcu edilerek Fatih'te kaldıkları otele döndüler. Anne Çiğdem B.'nin oteldeki odalarında kızı Masal B.'nin hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine çağrılan sağlık ekipleri görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırılmasını sağladı. Ancak çocuklar hastanede öldü. Anne Çiğdem B.'de bu sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Baba Servet B.'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri otelin kamera kayıtlarına el koyarak 4 tanığın ifadesine başvurdu. Otel odasının yanı sıra ailenin yemek yediği yerler de soruşturma kapsamına alındı. Alınan numuneler tahlile gönderildi.

T24'ün haberine göre, otopsi sonucunda 2 çocuğun dizlerinde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi, yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan örneklerin tahlil sonuçları beklenecek.

Soruşturma

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fatih’te bir otelde konaklayan aile fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, iki çocuklarının hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktaran Güner, "Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyor, tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.

T24'ün haberine göre, seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'deki mühürlenen restoranın sahibi Ercan E., Beyazıt'ta lokum satın alınan Fatih T. dahil 4 kişi gözaltına alındı.

Olağan şüpheli: Seyyar/açıkta gıda satışı • Türkiye’de açıkta ve seyyar satılan gıdalar, özellikle sıcaklık, saklama koşulları ve izlenebilirlik açısından önemli riskler taşıyor.



• Uzman değerlendirmelerine göre, açıkta satılan tezgâhlarda ürünler genellikle çevresel kirlenmeye, toz-egzoz partiküllerine ve zararlı canlılara maruz kalabiliyor.



• Açıkta satılan çabuk bozulan ürünlerden (et, tavuk, deniz ürünü gibi) kaynaklanan zehirlenme riski, saklama ve servis koşulları iyileştirilmediğinde gözle görülür biçimde artıyor.



• Türkiye’de gıda kaynaklı hastalıkların resmi bildirim oranı düşük; bu da seyyar satışların sonuçlarının tam olarak görünür olmamasına yol açıyor.



• Bu bağlamda; bir turist ailesinin seyyar satıcılardan midye almaları, ardından tavuk, tantuni ve sucuk tüketmeleri sonrası zehirlenme kuşkusuyla ağır tabloların gelişmesi, “olağan şüpheli” olarak açıkta/seyyar satış zincirinin bir risk alanı olduğuna işaret ediyor.



• Özellikle turistlerin yoğun bulunduğu bir semt olan Ortaköy gibi bir bölgede, seyyar/tezgâh satışlarının denetimsizlik ve kayıt dışılığı olasılığının görece yüksekliği dikkatleri bu noktaya çekiyor.



• Olayda; seyyar satıcılık, açıkta satış, çabuk bozulan gıda türleri, turist müşteri kitlesi ve potansiyel izlenebilirlik/denetim zayıflığından oluşan bir “risk kombinasyonu” söz konusu.



• Bu tür vaka araştırmalarında “kaynağı belli olmayan satış”, “soğuk zincirsiz taşıma”, “kayıt dışı satıcı” gibi göstergeler risk derecesinin yükseldiğine işaret eder.



• Ancak sonucu otopsi, numune analizleri ve hukuki soruşturma süreci ortaya koyabilir.

