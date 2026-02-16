ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.02.2026 17:59
 SG: Son Güncelleme: 16.02.2026 18:10
Okuma Okuma:  2 dakika

Ortak rapor yazım ekibinin toplantısı sona erdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Süreç Komisyonu'nun yazım ekibinin toplantısının ardından "umut hakkı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ortak rapor yazım ekibinin toplantısı sona erdi

Süreç kapsamından Mecliste kurulan "Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu"nun ortak rapor yazım ekibi bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında altıncı kez bir araya geldi.

Toplantı çıkışında soru sormak isteyen gazetecilerin sorularını yanıtlamayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Görüşmeler devam ediyor"

Ardından toplantı salonundan çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Gazetecilerin mikrofon uzatması üzerine Yıldız, "Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda bitecek, en kısa zamanda biter. Görüşme devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Umut hakkı mutlaka olacak"

Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "umut hakkı" konusunda "Başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" demişti.

Yıldız, "Oy birliği zemini çıkar mı sizce" sorusuna da "Biz çok istiyoruz ama olmayabilir de" yanıtını vermişti.

Yıldız, toplantı öncesi yaptığı bir diğer açıklamada, "üniter devlet yapısı" ve "Türkçenin resmi dil statüsüne" vurgu yapmıştı.

"Bir kişi için bir düzenleme yer almayacak"

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise umut hakkına dair "Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme yer almayacak" açıklamasını yapmıştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ortak rapor yazım ekibinde yer alan AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkan Vekili Bülent Kaya’ya taslak raporu partilerinin yetkili kurullarında değerlendirmeleri amacıyla önceki hafta kişiye özel olarak iletmişti.

(AB)

