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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 17:17
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 17:32
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Ortadoğulu 9 ülke İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Ortadoğu'nun 9 ülkesi yayınladıkları ortak açıklamada Gazze'de sivillerin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi kınadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/ortadogulu-9-ulke-israil-in-gazze-saldirilarini-kinadi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ortadoğu'nıun 9 ülkesinin dışişleri bakanları bugün yayınladıkları ortak açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Katar merkezli Al Jazeera'nin haberine göre, açıklamada İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de sivillerin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi kınandı.

Açıklamada meşru müdafaa hakkının hukukun çiğnenmesini ve Filistinlilerin haklarının ihmal edilmesini haklı çıkarmayacağı vurgulandı.

Ateşkes çağrısı yok

Dışişleri Bakanları ayrıca Gazze'de zorla yerinden etme ve toplu cezalandırmayı da kınarken, ateşkes çağrısı açıklamada yer almadı.

Ortak açıklamaya imza atan ülkeler şöyle: Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Mısır ve Fas.

(NT)

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