“Ortadoğu kaos içerisindeyken Kürt'e kapan kurmaktan vazgeçilmeli”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin bugünkü grup toplantısında hem iç hem de dış gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, 17 Haziran 2021’de partilerinin İzmir il binasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ı anarak başlayan Bakırhan “40 yıl geçse de katillerin peşini bırakmayacağız,” dedi.

İsrail ve İran arasında yükselen gerilimi değerlendiren Bakırhan, söz konusu çatışmanın Ortadoğu'da büyük bir jeopolitik krize dönüşebileceğini söyleyerek “Ortadoğu'da kaos yaşanırken iç barışı kurmak en güvenli yoldur. Kürt sorununda demokratik çözüm, tüm halklar için huzur demektir,” dedi.

İran için üçüncü yol çağrısı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, PKK lideri Abdullah Öcalan ile iletişim yollarının açılması gerektiğini belirten Bakırhan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Ortadoğu’da savaş, çatışma ve kaosun ritmi yükselirken Türkiye’de de çözüm ve barışın ritmini hep birlikte yükseltmemiz gerekiyor. İran ve İsrail arasındaki bu çatışmalardan dersler çıkarıp, Türkiye’de sessiz bir şekilde yürüyen barış ve çözüm iradesinin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamak gerekiyor. Ateş çemberi ülkemizin etrafını sararken maceracı senaryolara yaslanmak doğru değil. Türkiye halklarının iç barışını sağlamak en güvenli yoldur. Daha fazla demokrasi, adalet, özgürlük tek parolamızdır. Bölge ve Türkiye silahlarla masa başı küresel planlamalarla değil demokratik, eşit, ortak yaşamla anca huzura kavuşabilir.

“Türkiye bu fırtınalardan nasıl kurtulabilir? Reçete açık ve net; Türkiye Kürt sorunun demokratik çözümünü sağlayarak bu fırtınalardan kurtulabilir. İran’da bugün hiçbir toplumsal kesim gerçek anlamda mutlu değil. Kürtler, Farslar, Belluciler, Azeriler hepsi aynı acıyı paylaşıyor. Kadınlar temel haklarından mahrum, halk yoksullukla boğuşuyor. Çözüm ne savaşta ne de gerçekleri inkâr etmekte yatıyor. Gerçek çözüm tüm halkları eşit gören, farklı kimlik ve inançları tanıyan demokratik bir rejimden geçiyor. Artık bunu anlamak gerekiyor. İran için üçüncü yol budur.

“İran halkının öfkesi hem rejime hem de dış müdahaleye yöneliyor”

Meclis komisyonu çağrısı

“Sayın Bahçeli'nin vurguladığı Türkiye yüzyılına mühür vuracak kutlu hedefler için yol bellidir. Bir an beklemeden barış sürecinin başarısı için artık adımlar atılmalıdır. Güncel siyaset hesabıyla jeopolitik tehlikeler savuşturulamaz. Seçime, ankete, küçük hesaplara takılan siyaset Ortadoğu’daki fırtınalı sularda ülkeyi rotasız bırakır. Kürt sorunu ve demokratikleşmeyi halen güvenlik bağlamında konuşmak yüzyılın en büyük hatası ve yanlışı olur. Sayın Öcalan, güvenlikçi aklın kurduğu Kürt kapanını 27 Şubat’ta asrın çağrısıyla kırdı. Ortadoğu kaos içerisindeyken artık Kürt'e kapan kurma aklından herkes vazgeçmeli ve bir daha aklına getirmemelidir.”

Bakırhan, ayrıca Diyarbakır’da Kürt partileriyle yapılan görüşmelerin önemine dikkat çekerek Kürt siyasi aktörlerin "onurlu bir barış" konusunda ortaklaştığını belirtti.

Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne “Demokratik Toplum ve Barış Komisyonu” kurulması çağrısında bulunan Bakırhan, “Emin olun aydınlığa en yakın günlerdeyiz. Dünyada karmaşa, Ortadoğu’da kaos varken Türkiye’yi barış adasına çevirebilmek hepimizin elinde. Savaş tamtamları çalanlara, bombalarla ölüm kusanlara karşı barış isteyenler inatla yürüyecek. Alevi canların dediği gibi, yol cümleden uludur. Bu büyük yürüyüşte ezilenler asla yalnız yürümeyecek. Hep birlikte barışa yürüyeceğiz.” (TY)